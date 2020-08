MUMBAI: La montée en puissance des sports fantastiques en Inde a un fort impact sur le sport lui-même avec un plus grand nombre d’utilisateurs passant plus de temps sur divers sports, indique une dernière enquête menée par la Fédération des sports fantastiques indiens (FIFS) et Kantar sur comportement de consommation sportive des utilisateurs de sports fantastiques ».

Selon l’enquête basée sur 1 434 répondants, qui s’engagent dans les sports de fantaisie en ligne (OFS), 60% des utilisateurs de sports de fantaisie affirment désormais regarder ou suivre des sports plus qu’auparavant en raison des sports de fantaisie.

En outre, 87% de ceux qui pratiquent des sports fantastiques affirment qu’ils recherchent ou parcourent désormais plus d’informations pour pouvoir élaborer une meilleure stratégie lorsqu’ils pratiquent des sports fantastiques.

Une majorité d’utilisateurs ont également déclaré avoir commencé à regarder de nouveaux types de sports en raison de leur intérêt pour les sports fantastiques, tandis que 48% des utilisateurs regardent désormais chaque match, quel que soit l’équipe ou le pays.

«Les sports fantastiques sont un puissant outil d’engagement des fans pour augmenter la consommation de sports», a déclaré John Loffhagen, président du FIFS.

Il a ajouté que s’il est intuitif de penser que les utilisateurs de sports fantastiques consommeraient naturellement plus de sports, le FIFS a voulu valider l’hypothèse.

«Lorsque les amateurs de sport créent leurs propres équipes virtuelles sur les plateformes OFS avant l’heure de début du match, ils consomment beaucoup de contenu sportif en ligne pour faire leurs recherches. Après le début du match, les utilisateurs d’OFS regardent de près le match de sport pour vérifier les performances des joueurs qu’ils ont sélectionnés et leur propre classement dans le classement. Les sports fantastiques soutiennent ainsi l’augmentation de la consommation de sports en général, y compris les sports à longue queue et non traditionnels », a-t-il ajouté.

Selon l’enquête, le cricket suivi du football et du kabaddi sont les sports les plus populaires parmi les utilisateurs de sports fantastiques. Il a également souligné que 38% des utilisateurs recherchent les mises à jour des médias sociaux comme sources d’informations pour le contenu sportif. Cependant, quand il s’agit de regarder, la télévision reste la principale source.

De plus, plus de la moitié des répondants ont déclaré avoir commencé à consommer plus de cinq heures de contenu sportif par semaine, après avoir pratiqué des sports fantastiques.

«Alors que le sport fantastique est en train de devenir une plate-forme solide pour l’engagement des fans en Inde, il était intéressant de savoir comment des personnes de tous les groupes démographiques consomment les nouveaux phénomènes des sports fantastiques et, par conséquent, son impact sur la consommation sportive en Inde. L’audience est passée au-delà des ligues nationales et à un nouveau type de sport », a déclaré Anand Parameswaran, EVP – Division Insights, Kantar.

L’enquête a été menée auprès des utilisateurs de sports fantastiques, principalement des hommes et un mélange d’étudiants en maîtrise, de professionnels salariés et indépendants.