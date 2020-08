Le bijoutier de luxe américain a déclaré que la pandémie de Covid-19 continuait d’avoir un impact mondial négatif sur les échanges // Tiffany & Co enregistre une augmentation des ventes nettes mondiales de mai à juillet // Les ventes se sont améliorées au cours du premier semestre 2020 et du deuxième trimestre

Tiffany & Co a enregistré une hausse de ses ventes nettes mensuelles mondiales de mai à juillet malgré la pandémie de Covid-19.

Pour le deuxième trimestre, Tiffany & Co a vu ses ventes nettes mensuelles mondiales s’améliorer de mai à juillet.

Pendant ce temps, les ventes nettes mondiales ont diminué de 29% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 747 millions de dollars (554 millions de livres sterling) et les ventes comparables ont diminué de 24% par rapport à l’année précédente.

LIRE LA SUITE:

Au premier semestre, les ventes nettes mondiales étaient de 37% inférieures à celles du premier semestre de l’année précédente, à 1,3 milliard de dollars (970 millions de livres sterling).

Le bijoutier de luxe américain a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait continué d’avoir un impact mondial négatif sur le commerce au cours du deuxième trimestre de 2020.

« Nous avons été ravis de voir que les tendances encourageantes que nous avons citées pour le premier trimestre, à savoir l’augmentation des ventes en Chine continentale et le commerce électronique mondial, se sont accélérées au cours du deuxième trimestre et ont propulsé notre retour à la rentabilité trimestrielle », a déclaré Alessandro Bogliolo, directeur général de Tiffany & Co. .

«Il est important de noter que nos tendances de ventes mondiales se sont renforcées en août, les ventes mondiales préliminaires du mois à ce jour jusqu’au 25 août étant légèrement positives par rapport à la même période de cumul mensuel de l’année précédente.»

Le bénéfice net du deuxième trimestre de 32 millions de dollars (23 millions de livres sterling) était inférieur de 77% à celui de 136 millions de dollars (101 millions de livres sterling) de l’année précédente, tandis que le bénéfice net par action diluée était de 26 cents contre 1,12 dollar l’année précédente.

Hors certains coûts enregistrés au cours de la période liés à l’acquisition imminente de la société par LVMH, le bénéfice net du deuxième trimestre s’est élevé à 39 millions de dollars (28 millions de livres sterling) ou 32 cents par action diluée.

Pour le premier semestre, la perte nette était de 33 millions de dollars (24 millions de livres sterling) contre un bénéfice net de 262 millions de dollars (194 millions de livres sterling) l’année précédente, et la perte nette par action était de 27 cents contre un bénéfice net par action diluée de 2,15 dollars en l’année précédente.

En excluant les coûts enregistrés au cours de la période liés à la fusion et à d’autres éléments, la perte nette du premier semestre s’est élevée à 25 millions de dollars (18 millions de livres sterling) ou 21 cents par action.

En Europe, les ventes nettes totales ont diminué de 28% au deuxième trimestre et de 34% au premier semestre, à respectivement 84 millions de dollars (62 millions de livres sterling) et 145 millions de dollars (107 millions de livres sterling), et les ventes comparables ont diminué de 27% et 34%. cent, respectivement.

Plus tôt cette semaine, LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, a prolongé la date limite pour finaliser son acquisition de Tiffany & Co pour 16,2 milliards de dollars (12,41 milliards de livres sterling) après l’échec de l’accord le 24 août – la date indiquée dans les documents de l’accord.

L’accord a été conclu l’année dernière alors que LVMH était sur le point de réaliser sa plus grosse acquisition à ce jour alors qu’il regardait Tiffany & Co.

La date du 24 août a été fixée comme première date limite pour conclure l’accord, mais l’opportunité de prolonger l’accord jusqu’au 24 novembre était offerte, selon un dépôt de Tiffany & Co auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis soumis plus tôt cette année.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette