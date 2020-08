Ligue espagnole

« Ils veulent vendre Messi »: l’ex-président de Barcelone a mis l’alarme

Christian Felipe Amezquita Ortiz

25 août 2020 07:36

Le manager a critiqué le départ de Luis Suárez et a exprimé son inquiétude pour Messi.

Ronald Koeman progresse petit à petit avec le « nettoyage » au sein du FC Barcelone et il y a plusieurs sorties qui sont attendues, étant Luis Suárez l’affaire qui a généré le plus de polémique ces derniers jours. L’attaquant uruguayen aurait sa lettre de départ prête et retournerait à l’Ajax, laissant ainsi un énorme vide à l’avant.

Avec ce qui précède, l’ancien président des Blaugrana Joan Laporta, responsable de l’arrivée de Pep Guardiola et d’un responsable du sextete en 2009, a critiqué la conduite du conseil d’administration dans l’affaire Suárez et a publié un avis inquiétant concernant la continuité de Lionel. Messi.

Via son compte Twitter, Laporta a écrit: «Avez-vous dit à Suárez que vous ne l’aviez pas au téléphone? Cela me semble un acte de lâcheté de la part du président et un manque de respect pour le joueur. Cette manière d’agir n’est pas représentable et nuit à l’image du club. Cela me fait soupçonner qu’ils veulent vendre Messi, ce qui serait une erreur historique ». Et il a fermé avec force: « Pauvre Barca, entre les mains de ces criminels. »

Rappelons que le principal malaise de Messi est précisément lié à la directive culé et à la manière dont des situations difficiles ont été affrontées ces dernières années. Cela a déclenché le départ d’Eric Abidal, le limogeage de Quique Setién et la nécessité de renouveler une équipe qui puisse contribuer à son maximum d’étoile et de capitaine.

En Espagne, il y a beaucoup de spéculations sur l’éventuelle candidature de Laporta aux prochaines élections présidentielles du club et en ce sens « il a entamé son processus de discrédit du conseil d’administration actuel pour se présenter comme une alternative crédible », selon la presse.