Au cours des dernières semaines, le marché Ethereum a été un protagoniste du monde de la cryptographie. Et c’est que, alors que la finance décentralisée attire de plus en plus de capitaux, une bonne partie de ces investissements aboutit dans la Blockchain Ethereum, spécialisée dans la création de contrats intelligents. Grâce à cela, ceux qui participent au réseau de crypto-monnaie traversent une période de profits élevés. Faire savoir que l’exploitation minière Ethereum génère 800 000 $ de l’heure en commissions uniquement.

Finance décentralisée et Ethereum

Depuis la naissance d’Ethereum, la blockchain de crypto-monnaie a été conçue dans le but de permettre le plus grand nombre de projets décentralisés pour ses utilisateurs. Ainsi, au lieu de chercher à remplacer la monnaie fiduciaire comme Bitcoin. La chaîne Ethereum permet la création d’applications décentralisées et de contrats intelligents par les utilisateurs de la communauté crypto.

Grâce à cela, la chaîne Ethereum a été largement utilisée par les projets de financement décentralisés. Lesquels profitent de cette capacité du réseau ETH pour concevoir leurs propres tokens et smart contracts, sans avoir besoin de donner naissance à une Blockchain à partir de zéro. Être beaucoup plus efficace pour utiliser simplement la plateforme ETH en payant une commission.

Par conséquent, au cours de ces mois où il y a eu un boom du marché DeFi avec une augmentation exponentielle de sa capitalisation. Il est normal que la demande d’Ethereum augmente également, une devise utilisée dans une grande partie des transactions DeFi. Surtout pour le paiement de commissions pour l’utilisation de votre réseau par ces projets DeFi. Ceci étant la principale source de revenus de l’exploitation minière d’Ethereum aujourd’hui.

Commissions dans l’exploitation minière des ETH

Et, l’augmentation de la demande d’Ethereum a logiquement conduit à une augmentation des transactions effectuées avec la crypto-monnaie. Ce qui a conduit à l’augmentation des commissions au sein de sa Blockchain. Au point où des dizaines de dollars en ETH peuvent être payés pour effectuer une transaction en monnaie virtuelle.

L’exploitation minière Ethereum génère 800 000 $ par heure uniquement à partir de commissions. Source: Glassnode

Grâce à cela, l’exploitation minière d’Ethereum est devenue une entreprise très rentable. Générer 800 000 $ par heure uniquement à partir de commissions pour les mineurs, selon Glassnode. Atteindre le chiffre incroyable de 16,5 millions de dollars par jour rien que pour les commissions minières d’Ethereum. Par rapport aux 1,5 million générés en commissions au sein de la blockchain Bitcoin. Ceci sans compter les bénéfices générés par l’extraction des jetons ETH.

Cette situation a déjà généré des problèmes pour les utilisateurs et les entreprises. Avec des échanges rapportant des pertes comprises entre 10 $ et 20 $ pour chaque retrait d’Ethereum de leurs plateformes. Montrer avec cela les limites des crypto-monnaies lorsque le problème d’évolutivité qu’elles contiennent n’a pas été résolu.

Avez-vous aimé le contenu? Partagez-le

Actualités liées