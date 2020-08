À la fin de cette année, l’exploitation minière estime qu’elle perdra environ 2800 millions de dollars de la valeur de ses exportations, dérivées de la pandémie de coronavirus qui a contraint les entreprises à suspendre temporairement leurs activités pendant deux mois au Mexique, a averti Fernando Alanís , Président de la Chambre des Mines du Mexique (Camimex).

Lors d’une conférence de présentation du rapport annuel 2020, le représentant de Camimex a souligné que la réduction des revenus est due à la suspension temporaire du travail entre avril et mai car ils ne sont pas considérés comme une industrie essentielle au début de l’urgence sanitaire, ce qui cela leur a fait perdre 2 milliards de dollars en production.

« L’exploitation minière a été arrêtée pendant deux mois et cela a généré une perte de production estimée à 2 milliards de dollars, et en une question de génération de devises pour l’exportation, elle était de 2800 millions de dollars (…) On ne voit pas que cela peut être récupéré Dans le reste de l’année, la reprise des prix des métaux aidera un peu, mais on ne voit pas que cela pourrait la changer », a-t-il expliqué.

Entre janvier et juin 2020, la valeur des exportations minières métallurgiques était de 5 mille 462 millions de dollars, soit une réduction de 2,1% par rapport à ce qui avait été signalé à la même période de l’année dernière, soit la plus forte baisse en quatre ans, de accord avec INEGI.

« Nous avons vu une augmentation du prix des métaux tels que l’or et l’argent, et cela aide, mais à court terme, nous avons besoin que le gouvernement soutienne les politiques publiques pour le développement à long terme du secteur », a ajouté Alanís.

Ils investiront 7% de plus cette année

Le président de Camimex a annoncé que les sociétés affiliées estimaient investir 4000 981 millions de dollars en 2020, ce qui signifierait une augmentation de près de 7% par rapport à ce qui avait été annoncé en 2019.

«Cependant, ces chiffres sont comparés à ce qu’ils ont vu en décembre, la pandémie de coronavirus Covid-19 a modifié leurs plans, même si je ne m’attends pas à grand-chose car l’industrie évolue dans des projets à long terme (…) plus tard, il sera rapporté sur combien l’investissement a changé », a-t-il commenté.

Cependant, il a souligné que depuis 2019, les investissements miniers au Mexique ont été réduits de 4,9% par rapport à un an plus tôt en raison du manque de sécurité juridique, de sécurité et d’une politique publique du gouvernement pour motiver les investissements dans le secteur.

Cela s’est également reflété dans l’injection de capitaux destinés à l’exploration, qui a chuté de 37% au cours des six dernières années.

«En comptant sur les politiques nécessaires qui favorisent la sécurité juridique, la sécurité et un régime fiscal adéquat, le secteur pourrait investir 24 200 millions de dollars au cours des six prochaines années et, avec lui, augmenter de 5 points de pourcentage la participation de l’industrie minière à la Produit intérieur brut (PIB) », a déclaré le PDG d’Industrias Peñoles.

Il a souligné qu’en 2019, l’exploitation minière représentait 2,3% du PIB national, mais si le secteur est promu, sa contribution pourrait atteindre 3%.

La collecte minière diminue de 9%

En 2019, les sociétés minières ont payé 3000 496 millions de pesos pour les droits au Fonds minier, soit une baisse de 9% par rapport à ce qui avait été collecté en 2018, a rapporté Camimex.

Fernando Alanís, président du groupe, a souligné que cela pourrait être dû à une moindre activité dans le secteur en raison du manque d’attractivité des investissements dans le pays.

« Le Mexique a perdu l’attractivité des investissements dans le secteur minier, certains projets ont pris la décision avec la pandémie de reporter leurs projets d’exploration », a-t-il déclaré.

Malgré cela, il a déclaré que l’exploitation minière est l’un des secteurs les plus réglementés, car elle dispose de 1,77 cadres réglementaires auxquels elle doit se conformer, du travail, de la fiscalité, de la santé, de la sécurité, entre autres.

En moyenne, il y a une charge fiscale de 51% sur l’activité minière, étant les secteurs les plus réglementés, a-t-il déclaré.