Il est évident que les Allemands sont très clairs sur le « timing »: quand ils ont célébré sauvagement sur le terrain, quand ils criaient, couraient, sautaient, se soulevaient et faisaient preuve de folie de bonheur, c’était à ce moment-là qu’ils ont remporté le titre de Ligue des champions. Pas avant.

Le Bayern Munich, le nouveau champion d’Europe, a sauvé l’euphorie que beaucoup croyaient manquer pour la photo avec l’Orejona, véritable raison de perdre la tête de bonheur.

Sur le chemin, il y avait du temps pour tout. Joshua Kimmich a parlé de la famille et des frères pour la télévision de son pays: « Gagner un titre comme celui-ci avec vos frères est le maximum que vous puissiez atteindre. Chacun est là pour l’autre, si quelqu’un fait une erreur, un autre semble la corriger et cela a été le secret du succès … C’est le plus grand jour de ma carrière « .

Et à cette révélation du secret du champion, l’entraîneur Hansi Flick a ajouté: « Je suis fier de l’équipe, de sa parfaite cohérence avec le match que nous avions prévu. C’était sensationnel. »

À son tour, un historien de club comme Thomas Müller n’a pas voulu se venger … mais il l’a fait: « Je ne veux pas dire que je me sens justifié parce que cela ressemble à de la vengeance. Mais je suis heureux d’avoir montré que je n’appartiens pas au vieux contenant de bouteille. et que j’ai encore quelque chose à apporter … Il y a eu des moments qui n’ont pas été faciles mais maintenant tout a une fin heureuse « , a-t-il déclaré, faisant référence aux critiques qu’il a reçues à l’arrivée de Coutinho et qu’il y avait des voix dans son pays qui parlaient de la fin de sa carrière. Un câlin sincère avec le Brésilien sur le terrain a mis fin à la conjecture.

Enfin Coman, l’auteur du but du titre, contre le PSG, l’équipe où il s’est entraîné professionnellement, a expliqué: « C’est extraordinaire, un grand bonheur même si j’ai un peu de tristesse pour le PSG … Ils ont fait quelque chose d’extraordinaire et il faut le faire. respectez-le. «