Plusieurs problèmes et rumeurs ont eu le départ quasi certain de Lionel Messi de Barcelone. L’Argentin chercherait d’autres directions et Manchester City est le principal avenir que pourrait avoir l’Argentin, même s’il est encore loin.

Cependant, plusieurs fausses nouvelles ont été présentées sur les réseaux sociaux qui ont confondu les adeptes de l’Argentin avec un avenir possible.

Le premier était l’audio supposé de Messi avec Agüero. Le sujet a duré plus qu’il n’aurait dû et est devenu une nouvelle. Messi, de la voix d’un imitateur, aurait dit à Agüero qu’il se rendrait à Manchester City et en parlerait à Pep Guardiola. Le père du footballeur, en colère, a publié que cet audio était un mensonge.

Un autre problème qui a suscité la controverse ce mercredi concerne également Agüero. Dans les réseaux sociaux, il est devenu viral que l’Argentin aurait changé son nom dans les réseaux sociaux (KunAguero10) pour Sergio Agüero, sans le nombre «10». Ainsi, dans le compte du joueur, il était évident que le nom avait été changé en décembre 2019 et n’avait rien à voir avec « donner le ’10’ à Messi et son arrivée à City.

Bien que ce ne soit pas de fausses nouvelles, le PSG était intéressé et faisait partie des équipes qui pouvaient signer Messi. Cependant, dans les médias français tels que «LEquipe», ils ont mentionné qu’il était classé comme «impossible» en raison de la question des salaires qu’il gère et du FairPlay financier avec les joueurs et les chiffres dont il dispose. L’une des options est que Neymar ou Mbappé sortent, ce qui n’arrivera pas jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, c’est aussi un mensonge que Barcelone poursuivrait Messi s’il partait. Oui, il y a quelques désaccords avec la date du contrat, mais il est déjà mentionné que la Fifa a approuvé le mois d’août comme fin de saison.