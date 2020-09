LIVERPOOL, Angleterre – Il y a deux façons d’évaluer la victoire 4-3 de Liverpool contre Leeds United le jour de l’ouverture de la saison de Premier League 2020-21. C’était soit une vitrine sensationnelle de tout ce qui fait de la Premier League la compétition la plus au box-office du football mondial, soit un match dans lequel le manuel des entraîneurs était jeté par la fenêtre et le chaos régnait.

La réalité est que c’était les deux. Liverpool a offert un aperçu de la complaisance qui pourrait faire dérailler leur défense du titre avant même qu’elle ne passe à la vitesse supérieure tandis que Leeds de Marcelo Bielsa, disputant son premier match de Premier League depuis 16 ans, a affiché la naïveté qui les rend merveilleux à regarder, mais suggère qu’il y en aura beaucoup. de matchs rongeurs pour le club s’ils veulent éviter la relégation au championnat EFL cette saison. Au moment où Mohamed Salah a scellé un triplé avec une pénalité de 88e minute – son deuxième coup de pied du match – il y avait eu quatre buts refusés (deux chacun) et une série d’occasions manquées par les deux équipes.

« Quel match, quel adversaire, quelle performance des deux équipes », a déclaré le manager de Liverpool Jurgen Klopp. « C’était un vrai spectacle, j’ai adoré ça. Mais nous avons laissé une marge de progression dans notre défense mais ce n’est pas inhabituel pour un premier match. »

Bien que les champions de Klopp aient terminé le match avec les trois points, il en aura vu beaucoup au cours des 90 minutes pour le laisser en colère avec ses joueurs derrière la porte du vestiaire. Ne tombez pas dans la perspective joyeuse et souriante des caméras de télévision. Quant à Leeds, ils ont fait preuve d’un manque de respect envers leurs adversaires et ont frôlé un résultat remarquable. Oui, ils ont perdu, mais ils ont eu suffisamment de chances de le gagner et leur performance à Anfield donnera aux nouveaux arrivants de Premier League la conviction qu’ils peuvent rivaliser à ce niveau et conserver leur place dans l’élite, après s’être battus si durement, et pour cela. longtemps, pour le récupérer.

Mais commençons par Liverpool. Champions Runaway la saison dernière, ils ont enregistré leur 26e victoire à domicile en Premier League sur leurs 27 derniers matchs contre l’équipe de Bielsa – un résultat qui a prolongé leur invaincu en championnat à Anfield à 60 matchs depuis avril 2017. Le résultat est finalement tout ce qui compte et celui de Salah. Le triplé se déroulera également très bien, l’Egyptien ne perdant pas de temps à s’écarter du but pour la saison. Mais les points positifs n’aideront pas Klopp à mieux dormir lorsqu’il commencera à analyser les problèmes défensifs qui ont presque coûté cher à son équipe.

Trent Alexander-Arnold a reçu un temps torride par l’ailier de Leeds Jack Harrison, qui est prêté à Elland Road de Manchester City, l’homme large le battant facilement en route pour marquer un égaliseur à la 12e minute pour les visiteurs après le premier penalty de Salah. Liverpool devant. Le jeu défensif d’Alexander-Arnold n’a jamais été sa force, mais Harrison a exposé toutes ses faiblesses. Et lorsque l’arrière latéral anglais s’est dirigé vers son propre filet en seconde période, il semblait avoir terminé un après-midi de cauchemar; chanceux pour les Reds, il a été exclu pour une décision de hors-jeu plus tôt dans le mouvement.

Leeds a presque obtenu des points avec son approche positive contre les champions en titre, mais ils devront s’adapter à la vie à ce niveau pour ne pas redescendre. Paul Ellis – Piscine / .

Alexander-Arnold n’était pas le seul défenseur de Liverpool à passer une mauvaise journée. Joe Gomez était tremblant au milieu de terrain, tandis que Virgil van Dijk – le Van Dijk typiquement imperturbable et sans égal – a offert à Leeds son deuxième but lorsqu’il a été précipité dans une erreur par Patrick Bamford, qui a marqué pour le faire 2-2 sur 30. minutes, annulant l’en-tête de la 20e minute de Van Dijk.

Peut-être que la sélection de Naby Keita devant Fabinho au milieu de terrain a contribué au manque de certitude défensive, Keita étant incapable de fournir l’industrie et la sensibilisation du Brésilien. Mais il y avait un sentiment tangible de complaisance à l’arrière pour Liverpool, quelque chose qui avait commencé à s’infiltrer vers la fin de la saison dernière. Les équipes savent maintenant qu’une contre-attaque rapide peut rattraper Liverpool et Leeds l’a fait à maintes reprises.

Peut-être que le manque de sang neuf dans les postes clés a également contribué à cette complaisance. Dejan Lovren a été vendu au Zenit Saint-Pétersbourg cet été, mais il n’a pas encore été remplacé. Il y a peu de pression sur Gomez ou Van Dijk pour performer, et encore moins sur Alexander-Arnold, qui n’a pas de challenger évident à l’arrière droit. Leeds a fait des trous dans la défense de Liverpool tout l’après-midi, à tel point que les champions devront être beaucoup plus nets lorsqu’ils visiteront Chelsea le septembre. vingt.

Le fait que Liverpool ait gagné, grâce au penalty tardif de Salah, témoigne de leur qualité et de leur détermination, mais cette équipe a certainement ses faiblesses.

Leeds a également des problèmes à résoudre, mais leur début de saison a été largement positif malgré la défaite. Leur course incessante, leurs passes soignées et leur rythme de travail assureront plus de bons jours que de mauvais – leur poursuite des causes perdues a certainement perturbé le rythme habituel de Liverpool sur le ballon – mais peut-être que cette défaite accélérera la prise de conscience à Leeds que leur football cavalier doit le faire. être atténué un peu en Premier League.

Les meilleures équipes comme Liverpool les puniront pour chaque erreur et passe trop aventureuse, et elles concéderont beaucoup de buts, mais Leeds a apporté du plaisir et de la fantaisie à la Premier League; leur courbe d’apprentissage vaudra la peine d’être regardée.

Il en sera de même pour Liverpool. Ils peuvent être des champions, mais ils ont des défauts à aplanir. Tout comme Leeds, ils paieront un prix s’ils ne le font pas.