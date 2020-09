En Italie, le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Dans ce scénario, les locations touristiques ont forcément dû changer de visage: selon les données de Zappyrent, une startup technologique italienne qui vise à simplifier le marché de la location à moyen et long terme, le baisse de l’offre publicitaire à court terme (maisons de vacances et chambres d’hôtes) enregistré par les grands acteurs du secteur (-37%) a été compensé par un augmentation de l’offre d’appartements locatifs moyen-long terme (+ 330%).

De nombreux propriétaires ne pouvant plus exploiter leurs appartements en les louant quotidiennement à des touristes ont opté pour baux plus longs.

Bologne, Milan est Rome les villes qui ont vu leur offre d’appartements évoluer plus vite: en revanche, ce sont les villes qui ont le plus souffert de l’effondrement du tourisme printanier, principalement étranger.

Le portail, qui propose des chambres et des appartements pour des périodes comprises entre 1 et 24 mois en numérisant le processus de sélection et de gestion, a vu modifier également le rapport entre les chambres et les appartements disponibles: si les lits doubles et les chambres simples en 2019 (période mars-août) représentaient 72% de l’offre, dans la même période de 2020, ce pourcentage est tombé à 37%.

Dans la même période, le la durée moyenne du bail signé est passée de 5,97 mois à 8,37 (+ 40,2%).

Comment la demande a changé

Dans le nouveau contexte de référence, la demande a également changé: tout d’abord, la demande de chambres, de lits et d’appartements par les étrangers a diminué de 33%.

Avec programmes Erasmus transformé en leçons virtuelles et à distance au moins pour les prochains mois, la nécessité de bloquer les chambres et les appartements des étudiants étrangers a diminué qui, depuis la naissance de Zappyrent, sont les principaux utilisateurs des visites virtuelles et des processus de choix en ligne propre maison.

Oui également considérablement réduit les recherches pour des périodes plus courtes: ceux d’une durée de 30 jours sont passés de 12 à 8% du total, tandis que ceux des périodes de 2 à 6 mois sont passés de 38% à 23%.

Véritable boom, en revanche, des demandes de plus de 12 mois, augmenté de 19 à 37% du total.