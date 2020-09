Bien que lundi fût l’annonce officielle de la victoire de Brandon Ingram au titre du joueur le plus amélioré de la NBA, ce n’était pas le premier à avoir appris son exploit. Avant le match des demi-finales de la conférence Bucks-Heat Eastern Conference, la diffusion nationale de la TNT a montré un clip d’Ingram lors d’un appel Zoom avant lundi avec sa famille, sa mère étant celle qui lui a dit qu’il avait remporté le prix.

Peu de temps après, les Pélicans ont publié une version plus longue de la réunion, qui comprenait également sa coéquipière Lonzo Ball et la propriétaire des Pélicans, Gayle Benson. L’implication de Ball dans l’annonce résulte du lien étroit que lui et Ingram ont noué.

Benson a reconnu le rôle de Ball en aidant Ingram à atteindre son niveau All-Star et le joueur le plus amélioré à la fin de la vidéo.

«Lonzo, je comprends que tu avais raison avec lui tout au long de chaque entraînement de deux jours et tu devrais être tout aussi fier de ce que tu as contribué à faire ici aujourd’hui. Merci à tous les deux pour tout le travail que vous avez accompli. Bien mérité. Je vous remercie. »

Ball a été l’un des plus fervents partisans d’Ingram et, comme l’a noté Benson, a accompagné Ingram à chaque étape. Les deux allaient régulièrement au gymnase ensemble la nuit avant les matchs et Ball était aussi franc que n’importe quel autre pour qu’Ingram soit nommé All-Star cette saison, un honneur qu’il recevrait.