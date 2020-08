Les Giants de New York ont ​​pris un pari en embauchant Joe Judge pour être leur nouvel entraîneur-chef. La plupart des entraîneurs en chef de la NFL étaient des coordonnateurs offensifs ou défensifs avant de monter au poste supérieur; Le juge est l’un des deux entraîneurs en chef de la NFL (l’autre étant John Harbaugh) dont le poste le plus élevé dans le sport était celui de coordonnateur des équipes spéciales. Nous ne savons pas quel type d’attaque ou de défense le juge courra – juste qu’il est vraiment très doué pour organiser des blocs de dégagement. (Vraiment!)

Mais Judge n’était pas n’importe quel coordinateur d’équipes spéciales. Il était le coordinateur des équipes spéciales pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, où il a travaillé sous la direction de Bill Belichick, passionné des équipes spéciales. Avant cela, il était assistant des équipes spéciales en Alabama, où il a travaillé de 2009 à 2011 sous Nick Saban. (Le Crimson Tide n’est pas aussi réputé pour le succès des équipes spéciales que les Pats. Pour être clair, ce jeu s’est produit après le départ de Judge, pas pendant son mandat.) Ayant travaillé pour le plus grand entraîneur de football professionnel actif et le plus grand entraîneur de football universitaire actif, c’est comme aller à Harvard pour le premier cycle, puis au MIT pour votre doctorat. Le juge est une licorne, ou du moins un cheval ordinaire issu de la progéniture de Secretariat et de Seattle Slew. Bien sûr, les anciens assistants de Belichick ont ​​historiquement floppé dans le poste de chef (voir: Romeo Crennel, Eric Mangini, Josh McDaniels, Jim Schwartz, Bill O’Brien et Matt Patricia), et les anciens assistants de Saban ont également floppé comme entraîneurs en chef ( voir: Derek Dooley, Will Muschamp, Jim McElwain et… Pat Shurmur, l’entraîneur-chef des Giants directement devant le juge). Mais peut-être que traverser les deux courants fonctionnera?

Il est déjà clair que Judge a une personnalité différente de celle de Belichick et de Saban. Alors que ses deux anciens patrons sont des gars sans fioritures, Judge croit fermement au pouvoir du gadget. Il a fait la une des journaux pour une variété de tactiques de motivation loufoques destinées à inculquer la discipline et une culture gagnante – en dépit du fait que ni Belichick ni Saban (ni, dans certains cas, aucun entraîneur dans l’histoire du football professionnel) ne les ont employées. Il a également récemment réuni ses joueurs à ce qui devait être la fin de l’entraînement, leur a crié dessus, puis les a fait s’entraîner pendant une autre demi-heure.

Judge me rappelle beaucoup l’ancien entraîneur des Chicago Bulls Jim Boylen. Boylen a été embauché sur le banc du légendaire entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, et a institué des entraînements punitivement longs et a demandé aux joueurs d’utiliser un horodateur rétro du lieu de travail lorsqu’ils entraient et sortaient des locaux de l’équipe. Les joueurs ont détesté cela, ce qui a conduit à une mutinerie d’équipe dans laquelle ils ont carrément dit à Boylen qu’ils ne le respecteraient pas comme Popovich parce qu’il n’était pas Popovich. Boylen a été licencié plus tôt ce mois-ci après avoir compilé un record de 39-84 en une saison et demie.

Tant que Judge continuera à adopter des approches inhabituelles avec ses joueurs, nous classerons ces approches dans une colonne intitulée Quel est le verdict? Avec le juge Joe Judge, en utilisant une échelle de un à cinq marteaux.

La Cour est maintenant en session.

Saquon Qui?

Pour ses premiers mois en tant qu’entraîneur-chef des Giants, Judge a refusé de nommer des partants. Je veux dire cela littéralement: il a refusé de prononcer publiquement le nom de l’un des joueurs de son équipe avant d’avoir l’opportunité de travailler avec eux en personne. C’est à peu près la même tactique qu’Harry Potter a adoptée avec Voldemort avant d’affronter le Seigneur des Ténèbres.

« Je n’ai pas encore travaillé avec ces gars sur le terrain », a déclaré Judge à propos de sa politique en février. «C’est le test ultime de leur intégration dans votre programme. Avant d’avoir vraiment une vision experte de ce que c’est, je dois d’abord entraîner le gars sur le terrain. «

Le juge a enfreint cette règle peu de temps après le repêchage de la NFL, date à laquelle il a commencé à travailler avec les joueurs via des réunions vidéo. Il mentionne désormais régulièrement ses joueurs dans les conférences de presse.

Le message, en apparence, était que la place de personne dans l’équipe n’était assurée. Tout le monde – même le demi offensif Saquon Barkley – devrait prouver sa valeur au nouvel entraîneur-chef. Bien sûr, ce message était tout à fait fallacieux: les Giants ont beaucoup investi dans des joueurs comme Barkley et le quart-arrière Daniel Jones, et seraient hors d’esprit de les mettre au banc simplement parce qu’ils n’ont pas fait leurs preuves auprès des juges sur le terrain d’entraînement.

Rien n’aurait changé si le juge avait dit aux journalistes: «Vous savez, ce gars de Saquon Barkley est plutôt bon au football.» Son refus de le faire pendant des mois n’a rien fait d’autre que de faire la une des journaux inutiles, ce qui est censé être ce que les entraîneurs de football d’abord comme Judge essaient d’éviter à tout prix. Je donne 2,5 marteaux.

Saquon Qui? Partie 2

Même si Judge est maintenant prêt à désigner les joueurs par leur nom, il ne veut toujours pas qu’ils soient trop étroitement associés à leurs noms. Nous le savons parce que Judge a pris la décision exécutive de retirer les noms des joueurs du dos de leurs maillots d’entraînement. «Nous savons qui ils sont», a déclaré l’entraîneur. Il a en outre expliqué ce choix en ajoutant: « Il est important de connaître la personne en face de vous par la façon dont elle se déplace. »

Intéressant de Joe Judge sur #Zoom. #NYG n’a pas de noms sur les maillots d’entraînement. Pourquoi? «Nous devons savoir qui nous sommes par la façon dont ils se comportent.» Et « Il est important de connaître la personne en face de vous par la façon dont elle bouge. » Hmmm. Jamais pensé à ça. – Kim Jones (@KimJonesSports) 17 août 2020

Je ne sais pas pourquoi il est important pour les joueurs de football de pouvoir identifier leurs coéquipiers par «la façon dont ils bougent», ou pourquoi cela n’est pas possible s’il y a une information supplémentaire sur un maillot. D’ailleurs, je ne sais pas comment les joueurs alignés l’un en face de l’autre pourraient même voir les noms sur le dos des maillots de leurs homologues.

Cela dit, il s’agit certainement d’une page extraite du playbook Belichick. En 2016, la NFL a réprimé les Patriots parce que Belichick a tenté de mener des entraînements sans attribuer des numéros uniformes aux joueurs. Belichick a répondu en attribuant aux joueurs des numéros qu’ils ne porteraient pas pendant les matchs.

D’après la façon dont Judge a parlé de cette décision, vous pensez que son mandat de retirer les noms des joueurs de leurs maillots d’entraînement était sans précédent. Mais la vérité est que de nombreuses autres équipes l’ont fait. Outre les Pats, les organisations dysfonctionnelles comme les Jets, les Lions et les Bengals n’ont pas de noms de joueurs sur leurs maillots d’entraînement. Pendant ce temps, les Chiefs et les 49ers – les équipes qui ont disputé le dernier Super Bowl – ont tous deux des noms sur leurs maillots d’entraînement. D’une manière ou d’une autre, avoir un nom au dos de son maillot d’entraînement n’a pas gonflé l’ego de Patrick Mahomes.

Cela ressemble à une autre méthode pour essayer de créer une atmosphère d’équipe d’abord qui change très peu sur le plan fonctionnel. Et Judge a fait un gros problème à propos de quelque chose de banal, qui semble une fois de plus être le contraire de ce qu’un entraîneur pragmatique devrait faire. Du côté positif, cela rend probablement la vie beaucoup plus facile pour les gestionnaires d’équipement qui n’ont plus à passer autant de temps à coudre des noms de joueurs sur le dos des maillots. Je donne celui-ci un maillet.

Fouetter Bret Bielema en forme

La partie la plus médiatisée de l’expérience d’entraîneur de Joe Judge jusqu’à présent a été que les joueurs des Giants ont été invités à faire des tours lorsqu’ils font des erreurs. « Il y a des conséquences sur le terrain pour faire des erreurs », a déclaré Judge il y a quelques semaines. « Dans un jeu, cela vous coûte 5, 10 ou 15 mètres. »

En pratique, cela signifie apparemment que vous devez vous ridiculiser pendant que tout le monde continue à travailler sur le football. Les tours peuvent être attribués pour des infractions comportementales (comme combattre un coéquipier) ou pour commettre un faux départ dans un exercice. Ils peuvent même être assignés pour être un quart-arrière dont la cadence conduit à un faux départ, un faux pas récent qui a déclenché un tour pour Jones. Personne n’est en sécurité!

Interrogé sur ce développement, le receveur Sterling Shepard a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas reçu de tours de piste comme punition depuis le collège. Le juge a été largement critiqué pour cette décision: l’ancien joueur de la NFL, Emmanuel Acho, a qualifié le tour de piste de punition d ‘«imbécile», et Shannon Sharpe, membre du Temple de la renommée, a tweeté que la politique du juge «ne se terminera pas bien».

Ce qui est peut-être plus surprenant, cependant, c’est que Judge ne fait pas que faire courir ses joueurs à ses joueurs – il fait faire à ses entraîneurs des tours lorsque leurs joueurs se trompent aussi. Bien que les entraîneurs aient été invités à courir plus rarement que les joueurs, cela arrive de temps en temps. C’est un peu choquant pour le personnel de Judge, qui comprend plusieurs anciens entraîneurs en chef: l’ancien entraîneur-chef des Cowboys, Jason Garrett, est le coordinateur offensif des Giants; l’ancien entraîneur-chef des Browns, Freddie Kitchens, est l’entraîneur des bouts serrés de l’équipe; et l’ancien entraîneur-chef du Wisconsin et de l’Arkansas, Bret Bielema, entraîne les secondeurs extérieurs de New York. J’ai déjà vu Bret Bielema courir, et ce n’est pas joli. «Comme vous pouvez le constater, je ne suis probablement pas enthousiasmé par l’opportunité de me présenter», a déclaré Bielema lorsqu’on lui a posé des questions sur la politique. «Je ne peux pas dire que c’est quelque chose que je porterais si j’avais la chance d’être à nouveau entraîneur-chef.» (Traduction: Il déteste ça et il pense que c’est stupide.)

Certains ont établi un parallèle entre le juge faisant des tours de piste et Belichick faisant courir ses joueurs dans les collines derrière les installations d’entraînement du stade Gillette. Beaucoup pensent que la concentration de la Nouvelle-Angleterre sur les exercices de conditionnement post-entraînement exténuants était responsable de l’endurance impressionnante de l’équipe lors de son retour historique du Super Bowl contre les Falcons, dans lequel les Pats ont disputé 99 matchs contre une défense d’Atlanta totalement gazée. On sait que les entraîneurs se joignent aux courses de côte, y compris Belichick lui-même. Mais les collines étaient unifiantes. Les tours des juges distinguent spécifiquement les joueurs (et, pour une raison quelconque, les entraîneurs) qui échouent. Et en plus: tout le monde fait du jogging sur les tours, ce qui ne semble pas être un véritable coup de pouce.

C’est la chose la plus Joe Judge. Tout le monde en veut, cela ne rend personne meilleur au football, et cela se traduit par des hommes d’âge moyen déformés qui soufflent et soufflent autour d’un terrain d’entraînement. Plus important encore, le juge semble être la seule personne capable d’attribuer cette peine. Le juge Joe Judge est le juge… et le jury. Je donne à cela les cinq marteaux complets.

Laisser potentiellement son QB se faire attaquer en pratique

Mardi dernier, un journaliste a posé au juge une question étrange: autoriserait-il des coups d’entraînement en plein contact sur Jones, le quart-arrière de deuxième année qui a été pris avec le sixième choix au total lors du repêchage de 2019? Cette question aurait dû susciter une réponse simple – non. Aucune équipe de football que j’ai jamais regardée à l’entraînement – au niveau professionnel, universitaire ou secondaire – ne permet à ses quarts d’être attaqués à l’entraînement. Les quarterbacks portent généralement des maillots d’entraînement rouges qui rendent cela très clair – comme à une intersection, les défenseurs doivent s’arrêter lorsqu’ils voient du rouge.

Au lieu de nier catégoriquement que l’équipe pourrait laisser sa franchise QB prendre quelques coups d’entraînement, Judge a déclaré que son équipe d’entraîneurs en avait parlé. « Je ne pense pas que nous allons le jeter dans des Royal Rumbles ou quelque chose du genre », a déclaré Judge aux journalistes. « Mais à un moment donné, nous mettrons un peu ses coussinets dans un environnement contrôlé. »

Il y a une raison pour laquelle la NFL a institué des règles de passeur qui ne s’appliquent à aucun autre joueur sur le terrain. Tout d’abord, les quarts sont généralement incapables de se protéger des coups sûrs, car ils essaient souvent de lancer le ballon jusqu’au moment où ils sont plaqués. Un porteur de ballon ou un receveur avec le ballon peut généralement se préparer à un coup sûr; les quarts, de par la nature de leurs mouvements de lancer, sont souvent vulnérables aux coups qui pourraient entraîner des blessures dévastatrices. Deuxièmement, les QB sont les joueurs les plus précieux de presque toutes les équipes de la NFL. Comme il y a si peu de joueurs capables de jouer efficacement le poste chez les pros, les équipes investissent massivement dans leurs quarterbacks, et préféreraient ne pas se blesser.

Le juge semble comprendre cela, au moins dans une certaine mesure. Dans cette réponse précédente à propos d’exposer Jones à des coups d’entraînement, l’entraîneur a déclaré qu’il n’était « pas pressé de le vaincre. » Et il y a une raison de pousser Jones à se sentir plus à l’aise sous la pression: le QB a mené la ligue en échappés la saison dernière, avec 18 en seulement 13 matchs. Il ne peut tout simplement pas tâtonner 1,4 fois par match si les Giants veulent gagner. Et sans pré-saison cette année, la semaine 1 sera la première fois que les quarts pourront être touchés.

Cependant, lorsque les journalistes ont suivi avec Judge sur son approche, il a déclaré que le plan était de remplir les chaussettes avec des pains de savon, puis de «le faire sortir et de gémir sur lui pendant un moment».

Joe Judge, développant sa déclaration controversée selon laquelle il souhaitait que le quart Daniel Jones prenne des coups cet été, a déclaré que son plan était de remplir les chaussettes avec des pains de savon, puis: «Nous allons simplement le ramener et nous gémir. lui pendant un moment. – Ralph Vacchiano (@RVacchianoSNY) 26 août 2020

D’une part, il semble que Judge était sarcastique. D’un autre côté… cela ressemble à l’environnement contrôlé que le juge a mentionné plus tôt. Je donne à ces quatre marteaux.

Mettre des balles de tennis sur les mains des défenseurs

Les journalistes ont remarqué que les arrières défensifs des Giants exécutaient des exercices avec des balles de tennis collées sur leurs mains mardi, un juge d’innovation leur apprendra à défendre sans commettre de pénalités de maintien. « Nous n’accepterons pas de sanctions », a déclaré le juge. « Nous trouverons donc tous les petits trucs que nous pouvons pour leur apprendre. »

On aurait dit que les arrières défensifs des Giants avaient des balles de tennis scotchées à leurs mains lors des entraînements ces derniers jours. Il s’avère que c’est le cas. Le juge a dit qu’ils leur apprenaient à ne pas tenir. « Nous n’accepterons pas de pénalités. Nous trouverons donc n’importe quelle petite astuce pour leur apprendre. » pic.twitter.com/gJ0hzeEXDu – Dan Duggan (@ DDuggan21) 26 août 2020

Cette tactique peut sembler absurde, mais là encore, les gens ont dit la même chose à propos du premier gars à courir après les quarts avec des balais. Nous verrons si cela fonctionne! Je ne lui donne qu’un demi-marteau.

Faire courir les joueurs directement les uns dans les autres

Malgré tout le flak que le juge a attrapé pour avoir obligé ses joueurs à se faire des tours, je suis plus préoccupé par sa stratégie consistant à faire en sorte que les joueurs se rencontrent directement. Une pratique récente s’est interrompue brutalement lorsqu’un exercice de tacle sur la ligne de but a permis au demi de coin Corey Ballentine de rester immobile pendant quelques minutes.

Vue effrayante pendant les essais: CB Corey Ballentine était immobile pendant quelques minutes après une collision frontale avec WR Austin Mack. Cart est sorti mais Ballentine a fini par être OK et a en fait terminé la pratique. Les formateurs semblaient vérifier son épaule droite. – Dan Duggan (@ DDuggan21) 18 août 2020

Des blessures sont survenues lors de l’exercice le plus physique que j’ai vu dans cinq camps de la NFL. Les joueurs défensifs alignés sur des joueurs offensifs étaient à quelques mètres. Le joueur offensif a ramassé le ballon et ils se sont rencontrés sur la ligne de but. – Dan Duggan (@ DDuggan21) 18 août 2020

Le juge dit qu’il dirige cet exercice depuis 10 ans et qu’il semble dire la vérité: les Pats ont un exercice similaire. Cependant, la NFL a interdit certains «exercices de camp d’entraînement à l’ancienne» comme l’exercice de l’Oklahoma en 2019, peut-être en partie parce que l’ancien coordinateur défensif des Patriots, Matt Patricia, a insisté pour exécuter des variantes sur l’exercice de l’Oklahoma en 2018 après être devenu l’entraîneur-chef des Lions. Presque tous les autres entraîneurs des plus hauts niveaux du football ont depuis longtemps abandonné l’exercice de l’Oklahoma en raison de sa tendance à blesser les joueurs.

Peut-être que les équipes de Belichick ont ​​connu un tel succès en raison de l’intensité physique de leurs entraînements. C’est ce que ses disciples semblent croire. Ma théorie personnelle est que les équipes de Belichick ont ​​connu un tel succès parce qu’il est le plus grand entraîneur-chef de tous les temps. Donc, quand je vois des entraîneurs comme Judge faire un gros problème sur la partie physique, cela me fait penser qu’ils ne sont pas tout à fait équipés pour suivre la grande partie de l’entraînement. Je donne 4,5 marteaux.

