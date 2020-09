D’un point de vue neutre, ce serait absolument passionnant si Luis Suarez rejoignait l’Atletico Madrid. Du point de vue de l’athlétisme, cela pourrait – pourrait bien – être suffisant pour leur donner la menace de but naturelle et instinctive qui leur manque depuis des années. Du point de vue de la Liga, conserver une superstar de classe mondiale et un talent légendaire – plutôt que de le voir rejoindre Ever Banega, Santi Cazorla, Aritz Aduriz et Sergio Reguilon pour disparaître des terrains de jeu espagnols – est de la poussière d’or.

Du côté de Barcelone, l’idée dans son ensemble est une erreur de personnalité à petite vision, profondément imparfaite et aux proportions assez énormes. Certains peuvent ne pas être d’accord, mais je pense que c’est manifestement évident. Plus de cela dans un instant.

Commençons par la perspective absolument délicieuse pour ceux – comme la plupart d’entre vous et moi – qui prendraient du recul et s’attendraient à ce que le papier tactile bleu s’allume si l’explosif Suarez rencontre l’abrasif Atletico. (Le Barça va apparemment se battre pour ne pas laisser cela se produire et pourrait encore garder Suarez, ce qui en dit long sur leur désarroi.) Vous pourriez commencer comme l’une de ces vieilles blagues éculées: « J’ai entendu celle d’un Argentin, d’un Brésilien et d’un L’Uruguayen entre dans un club de football …? «

Pourquoi Suarez aurait du sens à l’Atletico

Diego Simeone a peut-être perdu sa main droite, Mono Burgos, mais sa gauche porte toujours un puissant crochet, un jab et un haymaker. L’Argentin a toujours été féroce. En tant que joueur, comme Suarez, il ferait pratiquement n’importe quoi pour gagner. Cela ferait de leur union une réunion d’esprits similaires, mais les composants les plus impressionnants de Simeone, comme celui de Suarez, n’étaient pas de purs arts sombres – ils étaient son cerveau calculateur et son engagement sans faille à donner un minimum de 100%. Cela signifiait travailler dur tous les jours à l’entraînement, puis augmenter l’intensité des matchs.

Vous avez été témoin de l’effet électrisant et galvanisant qui a eu sur Atleti au cours de la dernière décennie, lorsqu’il a réalisé plusieurs choses qui le qualifieront probablement de la plus grande figure individuelle de toute l’histoire de Les Colchoneros. Il a gagné au club plusieurs centaines de millions d’euros grâce à des performances musclées sans relâche en Europe – d’où un salaire qui est des rumeurs, et je le crois, être le plus important pour un manager du football de club. Il a toujours fait de tout groupe de joueurs que le club lui a donné au moins aussi bon que la somme des parties, et souvent plus.

C’est, je dirais, la compétence n ° 1 de tout gestionnaire. Et c’est très, très rare.

Il a complètement catalysé la base de fans, les attirant comme un joueur de flûte, en masse toujours plus affamée et bruyante, vers le Vicente Calderon, puis vers le Wanda Metropolitano. Surtout, il a remporté des trophées – sept des beautés.

Mais Atleti manque désespérément de buteurs. Depuis la défaite d’Antoine Griezmann contre Barcelone il y a un peu plus d’un an, ils n’ont pas eu d’attaquant principal (Alvaro Morata était le meilleur la saison dernière avec 12 en Liga) et depuis que Kevin Gameiro a marqué 12 buts en championnat il y a trois ans, le deuxième d’Atleti. -Le meilleur buteur de la Liga, quel qu’il soit, n’a pas réussi à frapper le filet plus de huit fois. Non seulement ce n’est pas assez bon, mais c’est chétif à la limite de pathétique.

Maintenant le Brésilien. Diego Costa, pour le moment, n’a pas d’acheteurs. Il est assez statique, dépendant d’essayer d’intimider et d’effrayer les défenseurs parce qu’il est toujours un méchant fils d’arme. Ce n’est pas qu’il n’ait pas de technique ni d’idées, mais les fluctuations de poids cumulées et les blessures au fil des ans l’ont laissé prématurément incapable de faire faire à son corps ce que son esprit et ses yeux peuvent imaginer.

Ce qui l’unifie lui et son entraîneur, c’est leur engagement sans faille à surmonter tous les obstacles sur leur chemin à la recherche de la victoire. Simeone et Costa représentent le visage fougueux, combattant et féroce de l’Atletico Madrid – ce qui ne veut pas dire, pour un seul instant, que l’équipe, l’équipe, le personnel d’entraîneurs et les grands patrons ne possèdent pas non plus l’intelligence du football, l’imagination. , flair et athlétisme. Ils le font, mais cela reste un club de guerriers.

Si Costa fait la coupe et reste un Matelas au-delà de la date limite de transfert du 5 octobre, il reste à voir. Franchement, je paierais beaucoup d’argent pour le voir se liguer avec Suarez; à l’entraînement, dans le vestiaire, lors de voyages à l’extérieur et, même si ce n’est qu’occasionnellement, à l’avant en binôme. Le plus souvent, l’un remplacerait l’autre, étant donné leur âge et les cicatrices de bataille que leur corps porte. Mais s’il y avait une courte série de mois où Costa et Suarez étaient dans la même équipe, alors cela vaudrait la peine de dire des prières ferventes pour les gardiens de but, les demi-centres et les arbitres de toute l’Espagne et de l’Europe.

Qu’en est-il du Barca qui laisse Suarez partir?

En ce moment, il est à la mode pour les fans de Barcelone désabusés d’être ridiculement désobligeants à propos de Suarez. Il n’a jamais eu le physique le plus athlétique le plus remarquable. Ajoutez à cela le fait qu’il aura 34 ans en janvier, qu’il est inconsolable de la façon dont les autorités du Camp Nou dirigent (vers le bas) son club actuel, et qu’il a constamment eu quelqu’un qui pique ou pique avec des scalpels et des sutures à un endroit ou à un autre en ses genoux et ses chevilles au cours des dernières saisons signifient qu’il n’est pas en pleine forme.

Cependant, et c’est vital: Suarez n’est pas dû massivement plus de respect et d’un meilleur traitement de Barcelone, et de certains de leurs fans mécontents, simplement à cause de ses statistiques, bien qu’elles soient, bien sûr, extraordinaires. Il est le troisième meilleur buteur de tous les temps à Barcelone (198 en 283 matchs) et il a remporté 13 trophées en six ans. Mais surtout, il est de loin le partenaire de frappe le plus grand et le plus mutuellement avantageux que Lionel Messi ait jamais eu. Et malgré tout déclin de l’athlétisme, Suarez reste un attaquant à peu près aussi intelligent, brillant, technique et ingénieux que vous en trouverez partout en Europe.

Ce cerveau, cette ambition à la pointe du tungstène, cette vision – Suarez a peu de pairs. C’est pour cette raison4 que je serais fasciné de voir ce qu’il peut gérer avec Koke, Saul, Angel Correa, Joao Felix, Yannick Carrasco et, espérons-le, Thomas Partey lui fournissant – sans parler des ailes volantes d’Atleti. Pour le faire bouillir, ils font la course et la chasse, il termine le travail.

En supposant que tout cela se concrétise parce que le marché des transferts est chimérique au-delà de toute croyance, il est vrai que Suarez souffrirait si le « professeur » Oscar Ortega, l’entraîneur de fitness impitoyable d’Atleti, mettait la main sur lui. Mais vous paieriez aussi pour en être témoin. Tout cela laisse les employeurs de Suarez depuis 2014, un club qu’il a aidé à un Treble et l’équipe dans laquelle il est devenu, avec Messi, la raison pour laquelle les Catalans ont si bien réussi à faire rage contre la mort de la lumière.

Rejoindre Diego Simeone à l’Atletico Madrid pourrait-il être un match paradisiaque pour Luis Suarez? Pedro Salado / Images sportives de qualité / .

Ce que le désordre Suarez dit de Barcelone

Barcelone est un gâchis de plus en plus mal géré, mal concentré, égocentrique et obsédé par l’argent depuis un certain temps maintenant. Le fait que Suarez apporte le meilleur de Messi, en tant qu’amis, en tant que vainqueur né, en tant que coéquipier et en tant qu’anticipateur instinctif du génie, a été crucial dans le Blaugrana pas sombrer dans leur marais collant et embarrassant bien avant maintenant. Mais voici le hic: le président Josep Maria Bartomeu est impitoyablement déterminé à prouver que c’est le sien club, complètement déterminé à briser l’axe Suarez-Messi.

Bartomeu pense qu’il ne peut pas être vu en train de laisser Messi partir, donc la hache tombe sur l’axe en poussant Suarez. Que Ronald Koeman aurait dit à l’Uruguayen « Je te garderais mais le club veut que tu sortes » raconte toute l’histoire.

Bartomeu ne le dira pas en public, du moins jusqu’à ce qu’il s’agisse d’une interview auto-justifiée ou de mémoires payées quand il est longtemps absent du bureau, mais il est vrai qu’il y a beaucoup de gens autour de Barcelone qui en veulent à l’axe Messi-Suarez et qui se ratatinent. en leur présence. L’autre jour, lors d’une conversation avec Vicente del Bosque pour El Pais, l’ancien gardien de Barcelone et ancien directeur du football du Camp Nou, Andoni Zubizarreta, a déclaré: « Tout dépend de la générosité de [great] joueurs. Lorsque Tata Martino était responsable du Barça, il a dit: [Messi], «Je sais que si vous appelez le président, il va me renvoyer, mais bon sang, vous n’avez pas besoin de me le démontrer tous les jours. Je le sais déjà. ‘ »

C’est une image féroce, voire surprenante.

La semaine dernière, Koeman, pour la première fois depuis sa prise de fonction, a ressenti le besoin de s’imposer.

Pendant très longtemps – certainement depuis que Messi, Suarez et Neymar dirigeaient l’Europe à l’avant – il était de tradition que Messi et un ou plusieurs de ses gardes prétoriens les plus proches s’éloignent pour s’entraîner en dernier. C’est souvent un processus bruyant; le rire et le cliquetis des crampons sur les escaliers en béton menant au terrain de Tito Vilanova indiquant que, quelques minutes après les avant-derniers joueurs et plus longtemps après les plus enthousiastes, le petit génie et sa bande sont prêts à travailler.

La plupart l’acceptent volontiers, certains en ont du ressentiment et quelques-uns souhaitent pouvoir mettre un terme à cet état de choses. C’est un emblème du fait qu’il y a une bulle de « Tu ne feras pas » autour de Messi, mieux résumée par la phrase « Ne le cochez pas inutilement ».

Mais alors la grandeur, en particulier la grandeur comme celle-ci, porte le privilège. Jusqu’à maintenant.

La règle est maintenant que les joueurs doivent se présenter au terrain d’entraînement avant 9h30.L’entraînement aura généralement lieu à 11 heures et un jour de la semaine dernière, le nouveau patron néerlandais n’était pas content que les deux derniers de son équipe (devinez qui) ne le soient pas. sur le terrain jusqu’à 11 h 03 à la place. Koeman a pris cela comme un manque de respect, leur a dit et le travail a commencé. Mais un marqueur a été posé. Comme les rapports de cette première rencontre entre Koeman et Messi il y a quelques semaines: Plus de privilèges, mon pote.

Donc, où nous en sommes, c’est que Bartomeu pense qu’il peut gagner une bataille interne en chassant Suarez des lieux. Et il pense qu’il peut le faire en même temps qu’il a obligé Messi à rester, par la force, quand le joueur prétend qu’on lui a dit à plusieurs reprises qu’il pourrait partir cet été et quand Bartomeu a dit cela même à la télévision avant-dernière saison, il l’a fait. a choisi de dépouiller Messi de son troisième plus grand atout (Suarez) après ce pied gauche magique et son cerveau brillant.

La chose logique pour un président intelligent à faire, plutôt que de coller deux doigts à Messi en forçant Suarez et en payant pour résilier le reste de son contrat à Barcelone, serait d’avaler la fierté et de garder l’Uruguayen. S’il y avait des ressources financières pour faire venir un jeune attaquant rapide et prêt à l’emploi comme Lautaro Martinez de l’Inter Milan, l’argument serait différent. Mais il n’y en a pas.

Suarez resterait signifierait un Messi plus heureux, un avant-centre pour Koeman à planifier, une bonne réserve de buts (21 en 5670 minutes, soit un toutes les 122 minutes la saison dernière) et une structure dans laquelle Griezmann n’aurait pas à jouer non plus à avant-centre ou aile gauche où j’ai eu du mal la saison dernière. C’est une logique simple. Mais, au lieu de cela, Bartomeu est déterminé à gagner cette bataille – même si cela signifie qu’il perd la guerre.

Je vous ai dit il y a deux semaines que Simeone voulait Suarez et que l’arrivée de l’Uruguayen pourrait bien faire d’Atleti de vrais challengers au titre. Je n’ai pas changé d’avis. Maintenant, c’est aux compteurs de haricots, aux avocats et aux agents. Suarez est furieux que le club revienne apparemment sur sa volonté de le laisser partir maintenant que l’Atletico est devenu son meilleur prétendant.

Mais de ce désordre impie pourrait naître quelque chose de beau, habillé de rouge et de blanc.