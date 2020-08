Les tirages au sort des épreuves de double masculin et féminin de l’US Open 2020 ont été publiés vendredi par l’USTA. Cette année, le tirage au sort pour l’US Open est passé de 64 équipes à 32 équipes et il y a 8 équipes classées, plutôt que les 16 équipes classées traditionnelles.

Cabal / Farah et Babos / Mladenovic sont les têtes de série des doubles nuls

Dans le tirage au sort du double masculin, les Colombiens les mieux classés Juan-Sebastian Cabal et Robert Farah affrontent l’Autrichien Jurgen Melzer, qui a remporté le titre de l’Open 2011, et le Français Edouard Roger-Vasselin au premier tour.

Lukasz Kubot de Pologne et Marcelo Melo du Brésil, finaliste de l’US Open 2018 et tête de série n ° 2, affrontent les Belges Sander Gille et Joran Vliegen lors de leur premier match. Les Bryan Brothers, qui ont annoncé leur retraite du sport plus tôt cette semaine, sont un absent notable du tirage au sort du double masculin.

Chez les femmes, les champions de l’Open d’Australie Timea Babos et Kristina Mladenovic, qui sont les têtes de série n ° 1, tenteront de remporter leur deuxième Grand Chelem d’affilée et rencontreront l’Américaine Kaitlyn Christian et la Mexicaine Giuliana Olmos au premier tour.

Les têtes de série n ° 2 et tenantes du titre Elise Mertens et Aryna Sabalenka, qui a remporté le titre l’an dernier, affrontent Arina Rodionova / Sabrina Santamaria lors de leur premier match. Tirage au sort des doubles hommes 1 JS Cabal / R Farah contre J Melzer / É Roger-Vasselin

M Arévalo / J O’Mara c.

J-J Rojer / H Tecău

WC E Escobedo / N Rubin contre R Bopanna / D Shapovalov

M Purcell / L Saville contre 6 K Krawietz / A Mies 4 I Dodig / F Polášek contre J Murray / N Skuspki

M Demoliner / M Middelkoop contre N Mahut / J-L Struff

D Inglot / A-u-H Qureshi vs.

J Sock / J Withrow

M Pavić / B Soares contre 5 M Granollers / H Zeballos 7 R Klaasen / O Marach contre M Daniell / P Oswald

L Bambridge / B McLachlan contre WC C Eubanks / M McDonald

J Chardy / F Martin contre WC C Harrison / R Harrison

Un Krajicek / F Škugor vs.

3 R Ram / J Salisbury 8 W Koolholf / N Mektić contre N Ćaćić / D Sharan

S Bolelli / M González contre S González / K Skupski

N Lammons / N Monroe contre J Peers / M Venus

S Gillé / J Vliegen contre 2 Ł Kubot / M Melo

Tirage au sort des doubles femmes

(1) T.

Babos / K. Mladenovic contre K. Christian / G. Olmos

G. Dabrowski / A. Riske contre N. Dzalamidze / I. Khromacheva

R. Olaru / S. Sorribes Tormo contre L. Hradecka / A. Klepac

A. Muhammad / T. Townsend contre (5) B.Mattek-Sands / S. Zhang (3) N. Melichar / Y. Xu contre K. Flipkens / A.

Van Uytvanck

C. Gauff / C. McNally contre (wc) H. Baptiste / W. Osuigwe

L. Kichenok / N. Kichenok contre H. Carter / L. Stefani

(wc) A. Li / B.Pera contre (6) S. Aoyama / E. Shibahara (8) A. Friedsam / K. Siniakova contre (wc) U. Arconada / C. McHale

N. Hibino / M. Ninomiya contre A.

Blinkova / V. Kudermetova

J. Brady / C. Dolehide contre O. Kalashnikova / A. Kudryavtseva

S. Fichman / D. Jurak contre (4) K. Peschke / D. Schuurs (7) V. Azarenka / S. Kenin contre E. Perez / S. Sanders

A. Guarachi / D. Krawczyk contre L. Siegemund / V. Zvonareva

(wc) J.

Pegula / S. Rogers contre V. Kuzmova / A. Sasnovich

A. Rodionova / S. Santamaria contre (2) E. Mertens / A. Sabalenka