Macaulay Culkin traverse une «crise de la quarantaine» à 40 ans.

La star de «Home Alone» a marqué son anniversaire dans une série de tweets amusants, où il a avoué qu’il envisageait le surf comme un moyen de surmonter sa «crise de la quarantaine».

Dans une série de tweets, il a dit: « Hé les gars, tu veux te sentir vieux? … J’ai 40 ans … De rien … Depuis que j’ai 40 ans, je pense qu’il est temps de commencer ma crise de la quarantaine. Je pense commencer à surfer. Avez-vous tous des suggestions? … Est-ce que l’un d’entre vous a des compétences en photoshop? Pouvez-vous me mettre la tête sur un surfeur pour que je puisse avoir une idée de mon apparence? ( sic) « ,

Macaulay a précédemment avoué que les drogues sont comme de «vieux amis».

Il a dit: « J’ai joué avec du feu, je suppose que c’est la meilleure façon de le dire. En même temps, je n’ai jamais été en cure de désintoxication ou quoi que ce soit du genre. Je n’ai jamais eu à nettoyer de cette façon. certaines fois où je devais me rattraper, une ou deux fois: «Vous passez un trop bon moment, Mack. Je veux dire, j’ai eu des amis qui me demandent: «Comment puis-je devenir propre? Et je pars, je suis la dernière personne à qui vous devriez demander, parce que je vais vous donner le pire des conseils, qui est: arrêtez-vous.

« Et ce n’est pas comme ça que ça marche. Mais je ne suis jamais allé aussi loin dans cette voie où j’avais besoin d’une aide extérieure. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui si je n’avais pas pris de drogue dans ma vie à un moment ou à un autre. J’ai eu des expériences éclairantes – mais aussi c’est f ****** stupide aussi, tu sais? Donc, à part le relaxant musculaire occasionnel, non, je ne prends pas de drogues à des fins récréatives. Je bois toujours un peu comme un poisson. Je bois et je fume. Mais je ne touche pas aux choses. Je les aime. Ils sont comme de vieux amis. Mais parfois, vous devenez trop grand pour vos amis. «

