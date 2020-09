Crystal Palace a remporté deux victoires consécutives à Old Trafford, après une spectaculaire victoire 3-1 contre Manchester United samedi.

L’équipe locale a pris le pire départ possible, Jeffrey Schlupp choisissant Andros Townsend au deuxième poteau, qui a cliniquement terminé le mouvement avec une finition ravissante. United a eu du mal à démarrer, et leur terrible départ a été aggravé en seconde période, lorsque l’ancien Red Devil Wilfried Zaha a converti un penalty repris à la suite d’un handball de Victor Lindelof. La frappe tardive de Donny van de Beek a donné à l’équipe locale une lueur d’espoir, mais cela a été bientôt éteint à nouveau par Zaha, qui a trouvé le coin du filet de United, condamnant son ancienne équipe à leur première défaite de la nouvelle saison.

Positifs

Une miette de réconfort pour United sera le fait qu’ils ont créé des opportunités. Pour la majorité du jeu, ils avaient l’air en contrôle, ouvrant de bonnes ouvertures pour les attaquants. Cependant, comme l’atteste la ligne de score, ils manquaient d’un bord clinique, probablement en raison de la rouille. L’introduction à la mi-temps de Mason Greenwood a injecté un peu de vie dans XI, alors que l’adolescent a failli marquer une tête peu de temps après son arrivée. Le remplaçant tardif le plus influent était celui de Van De Beek, qui a habilement converti son tir au but tardif.

Négatifs

D’un point de vue défensif, United était à nouveau sensible aux contres et aux croix dangereuses. Face à une ligne arrière manquant de rythme, les goûts de Zaha et Jordan Ayew allaient toujours poser problème. David De Gea a de nouveau montré pourquoi de nombreux fans demandent son abandon, car une mauvaise distribution et une faible tentative pour arrêter la frappe de Townsend ont mis l’équipe locale dans une position difficile dès le départ. À l’avenir, Bruno Fernandes a enduré une rare journée de repos, donnant le ballon à bon marché à de nombreuses reprises. Sur la base de ces preuves, il semblerait que la plupart des joueurs de United soient à quelques semaines d’être à la hauteur du rythme de la Premier League.

Note du manager sur 10

5 – Ole Gunnar Solskjaer a été contraint dans un XI légèrement improvisé, avec beaucoup de ses partants réguliers manquant de forme physique. Timothy Fosu-Mensah a bien suppléé à l’arrière droit, mais d’autres, comme Daniel James et Luke Shaw, ont eu du mal à marquer leur autorité sur le match. L’appariement de Solskjaer de Lindelof et Harry Maguire au cœur de la défense de United a de nouveau semblé fragile, comme en témoigne le mieux l’aide de Schlupp pour le premier but du match.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK David De Gea, 5 ans – J’aurais dû avoir une main plus ferme sur l’objectif initial de Townsend, sa distribution globale étant également inférieure à la normale. Son infraction à la ligne de but du penalty du Palace était un autre moment embarrassant, car cela donnait aux Londoniens une autre chance de doubler leur avance.

DF Timothy Fosu-Mensah, 6 ans – Est intervenu pour remplacer Aaron Wan-Bissaka, qui a été mis en quarantaine pendant l’intersaison. Le Néerlandais a largement impressionné bien qu’il soit dans une ligne arrière moins solide que United.

DF Victor Lindelof, 4 – Une autre journée difficile au bureau. Sa soirée a connu le pire départ possible, après avoir échoué à refuser le centre précoce de Schlupp dans la surface, ce qui a finalement conduit à l’ouverture de Palace. Un handball en seconde période a offert à Palace une pénalité cruciale, à partir de laquelle Zaha s’est finalement convertie.

DF Harry Maguire, 5 ans – Le skipper a tenu bon au début, évitant de se faire traîner hors de sa position la plupart du temps. Aerialement, il était aussi solide que jamais, mais au fur et à mesure que le match avançait, Zaha a largement pris le dessus sur le joueur de 27 ans.

DF Luke Shaw, 5 ans – Le manque de rythme de l’ancien homme de Southampton a de nouveau été exposé à une attaque rapide du palais. Il n’a pas pu revenir et refuser Townsend au poteau arrière, et a généralement eu du mal à suivre son homologue pour le reste du match.

MF Scott McTominay, 7 ans – Comme beaucoup de ses pairs n’ont pas réussi à démarrer, le joueur de 23 ans était toujours fort au milieu du parc. Il a appuyé et plaqué avec intensité, tout en gardant le ballon bien en place pour avancer.

MF Paul Pogba, 6 ans – Le vainqueur de la Coupe du monde avait hâte de faire sa marque, mais le ballon n’est jamais tombé gentiment à cette occasion. Forcé une poignée d’arrêts décents du butoir du Palace, mais dans l’ensemble, un match à oublier pour le milieu de terrain langoureux.

MF Bruno Fernandes, 6 ans – A très mal commencé le jeu, offrant la possession du palais à plus d’une occasion. Il s’est amélioré lentement au fur et à mesure que le match avançait, mais ce n’était pas tout à fait le même Bruno que nous avons vu à la fin de la saison dernière.

FW Marcus Rashford, 6 ans – Montré des éclairs de ce dont il est capable, mais tout comme beaucoup de ses pairs, l’attaquant semblait manquer de netteté.

FW Daniel James, 5 ans – Coupez parfois une silhouette isolée, car le jeu de liaison avec Fosu-Mensah sur le côté droit n’a jamais vraiment démarré. Sans surprise, il a été remplacé en seconde période.

FW Anthony Martial, 6 ans – Le Français est progressivement devenu de plus en plus frustré par ses coéquipiers à mesure que le match avançait. Il avait à peine une chance de colère.

Substituts

FW Mason Greenwood, 7 ans – J’aurais dû mieux faire avec un en-tête à courte portée, mais dans l’ensemble, il a ajouté une bonne énergie et une bonne industrie à l’attaque de United.

MF Donny van de Beek, 7 ans – A superbement saisi sa chance, donnant à Untied une lueur d’espoir tardivement.

FW Odion Ighalo, N / R – Arrivé trop tard pour avoir un impact significatif.