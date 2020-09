03h27 HE

Ce fut tout sauf un été amusant pour le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Ajoutez à cela le capitaine Harry Maguire arrêté en Grèce, Paul Pogba contractant le coronavirus, Mason Greenwood enfreignant la réglementation COVID-19 sur les devoirs en Angleterre et étant renvoyé chez lui, l’échec de signer Jason Sancho et la défaite à Aston Villa dans le seul match amical de pré-saison de Man United, et cela a été une période très éprouvante pour le manager.

En plus de tout cela, le calendrier du football tronqué a signifié que ses propres vacances ne représentaient que quatre jours en Norvège avec sa famille. Solskjaer dit qu’il n’a « pas eu le temps de récupérer mentalement » après une saison exténuante qui s’est étalée sur plus d’un an, la nouvelle débutant samedi prochain contre Crystal Palace.

Cependant, tout n’a pas été maussade et sombre, et l’arrivée rapide et en douceur du milieu de terrain néerlandais Donny van de Beek pour 40 millions de livres sterling de l’Ajax représente une bonne affaire dans un marché difficile; le vice-président exécutif Ed Woodward et le négociateur en chef Matt Judge méritent d’être félicités pour l’avoir fait. Mais avant une campagne cruciale, il y a une frustration familière qui traverse le club – les négociations de transfert qui traînent, les joueurs marginaux traînent et le temps presse vers la date limite du 5 octobre.

Le discours de fin de saison dernière visait à capitaliser sur une troisième place en Premier League et à commencer à combler l’écart avec Liverpool et Manchester City. Au lieu de cela, les fans de United ont regardé Chelsea faire la plus grande déclaration, avec cinq signatures accrocheuses pour un coût de plus de 200 millions de livres sterling. Cela n’a pas aidé United à se battre contre une théorie de certains partisans selon laquelle les propriétaires de United, la famille Glazer, ne sont intéressés par des investissements importants que lorsqu’ils essaient de revenir à la lucrative Ligue des champions, plutôt que de capitaliser après les qualifications de la saison précédente.

En sept ans depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, United a dépensé en moyenne 85,4 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs en été après la qualification en Ligue des champions. Dans les fenêtres d’été après que l’équipe a raté, United a dépensé en moyenne 161,8 millions de livres sterling – presque le double.

C’était une source de colère pour l’ancien patron Jose Mourinho que Maguire était jugé trop cher en 2018, mais pas en 2019 – la seule différence étant, à ses yeux, qu’en 2018, le football de la Ligue des champions avait déjà été assuré.

Ole Gunnar Solskjaer et Man United ont montré des progrès après le redémarrage, mais peuvent-ils démarrer plus loin d’ici? Photo par Martin Rickett / PA Images via .

Louis van Gaal et Mourinho ont tous deux supervisé des saisons à divers degrés de progrès, mais la prochaine étape – un véritable défi en Premier League et en Ligue des champions – s’est toujours avérée un pas trop loin. C’est la tâche qui attend maintenant Solskjaer, mais avec moins d’une semaine avant le début de la saison, la prochaine étape de sa reconstruction semble avoir calé.

Des sources ont déclaré à ESPN que Solskjaer avait largement accepté les restrictions financières causées par la pandémie de coronavirus, mais il reste un ennui croissant que les accords qui, selon lui, se produiraient ne se soient pas encore concrétisés.

En 2018, Mourinho, également frustré par le manque d’activité de transfert, a choisi une guerre pure et simple avec Woodward et le conseil d’administration, augmentant la pression à chaque occasion. À une occasion au cours de la tournée de pré-saison aux États-Unis, il a terminé une conférence de presse en demandant aux journalistes anglais itinérants de le rencontrer dans le couloir extérieur pour expliquer pourquoi il était si malheureux. Ce n’est pas le style de Solskjaer et bien qu’il ait entretenu de bonnes relations avec Woodward, il a fait savoir en privé à quel point il est vital que l’équipe s’améliore.

Après le redémarrage de la Premier League en juin, Solskjaer s’est fortement appuyé sur un noyau de 13 joueurs. Poursuivant l’égalisation contre le Sevilla FC lors de sa défaite en demi-finale de la Ligue Europa le mois dernier, il n’a effectué un remplacement qu’à la 87e minute – près de 10 minutes après avoir pris le retard; un rappel pointu que le Norvégien n’a pas beaucoup confiance en son banc. Pour l’instant, cependant, Solskjaer s’en tient au script d’une manière que Mourinho ne l’a pas fait.

« Je suis très heureux de travailler avec ces joueurs et l’équipe », a déclaré Solskjaer dans une interview préparatoire. « Nous essayons toujours de voir s’il est possible d’améliorer cette équipe et de faire venir des joueurs qui auront le bon niveau de qualité, la bonne personnalité et tous les bons critères. Nous savons tous que cet été et cette année a été un très étrange et il est important que tout le monde comprenne que cela a un effet sur le football et que tout le monde ne peut pas dépenser des millions et des millions. «

Solskjaer avait espéré que la majeure partie de ses fonds de transfert serait dépensée pour Sancho, mais il reste un joueur du Borussia Dortmund et la partie allemande suggère maintenant le joueur de 20 ans, qui a commencé et marqué lors de la victoire 5-0 de Dortmund sur DFB-Pokal. MSV Duisburg lundi, ne sera pas vendu cette année.

United a jusqu’à présent refusé de renoncer à sa poursuite, mais une liste d’alternatives a été dressée au cas où. Ivan Perisic, Kingsley Coman et Douglas Costa sont parmi les noms envisagés, et un accord de prêt d’un an pour un «intermédiaire expérimenté» n’a pas non plus été exclu. Il y a également eu des discussions avec les représentants de Gareth Bale, mais le Gallois semble être en route pour Tottenham Hotspur.

Les espoirs que les joueurs marginaux soient déchargés pour lever des fonds supplémentaires ont également été déçus, généralement parce que les clubs intéressés ne peuvent pas payer de frais et égaler les salaires élevés dont ils bénéficient à Old Trafford. Phil Jones a fait deux apparitions en championnat la saison dernière, mais il lui reste encore au moins trois ans sur son contrat. Sergio Romero a hâte de partir après le retour de Dean Henderson, mais les soumissionnaires ont été rebutés par son prix de 10 millions de livres sterling.

La frénésie des médias sociaux autour de l’activité de transfert de United – quelque chose que le club ne peut pas contrôler ou dont il ne peut être tenu responsable – ne fait qu’accentuer le nuage de négativité, mais il est indéniable qu’ils n’ont réussi à faire qu’une seule signature majeure à Van de Beek. . C’est loin d’être idéal avant ce qui est une campagne importante pour Solskjaer. Trois demi-finales et une troisième place de la ligue signifiaient que la saison dernière était largement considérée comme un pas dans la bonne direction, mais Solskjaer – vainqueur de six titres de Premier League en tant que joueur – sait mieux que quiconque que le succès à Old Trafford signifie généralement de l’argenterie.

Après l’été de mécontentement de Mourinho en 2018, United a commencé la saison avec cinq victoires en 13 matchs toutes compétitions confondues et il était parti avant Noël. Solskjaer a accumulé plus de crédit, en particulier dans le vestiaire, mais il ne peut pas se permettre un mauvais départ et une autre saison coupée à la dérive des dirigeants. Il y a encore une opportunité de faire demi-tour cet été et de commencer la campagne avec un optimisme renouvelé. Le temps presse cependant rapidement.