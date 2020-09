La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

TOP STORY: Manchester United battra le PSG à la signature de Telles

Manchester United souhaite signer l’arrière latéral de Porto Alex Telles, déclare l’Independent, rapportant que le joueur a accepté un accord de cinq ans, bien que l’on pense que United n’a pas encore accepté de frais avec le club Primeira Liga.

2 Liés

United cherche à renforcer la zone arrière gauche, avec Luke shaw dans et hors de forme et jeune Brandon Williams un pied de page droit naturel.

Cependant, United n’est pas le seul à admirer le Brésilien de 27 ans, le Paris Saint-Germain également enthousiaste; les champions de France recherchent des renforts suite à la longue blessure de l’arrière gauche de premier choix Juan Bernat.

Telles a marqué 24 buts et ajouté 55 passes décisives au cours de sa carrière à Porto et United tient à résoudre son énigme d’arrière gauche après avoir perdu contre Tottenham pour la signature du Real Madrid. Sergio Reguilon.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Dawson: Solskjaer exposé après avoir bégayé la fenêtre United

Firpo et Solano à Barcelone?

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, continue d’essayer de rafraîchir son équipe de Barcelone et ce soir, il est lié à un déménagement pour le jeune talentueux de l’Atletico Madrid. Andres Solano, selon la marque, avec Junior firpo suscitant l’intérêt d’Atalanta.

L’arrière droit et diplômé de l’académie Solano pourrait être le dernier jeune à quitter l’Atletico après avoir fait une seule apparition en championnat pour le club, contre Leganes en 2018-19.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Le contrat de Solano au Wanda Metropolitano expire en 2022, bien que l’Atletico répugne à le laisser partir avant.

Pendant ce temps, Sport pense que l’équipe italienne Atalanta est sur le point de contacter Barcelone pour l’arrière gauche Firpo. L’équipe italienne cherche à ajouter de la concurrence dans la zone arrière gauche et avec le Barça qui cherche à rationaliser son équipe, Atalanta pourrait réussir avec un prêt qui pourrait plus tard être rendu permanent.

Le Barça préférerait lever des fonds cet été avec des ventes réelles afin de renforcer ses propres plans de transfert.

Milik Medical avant un déménagement potentiel ce week-end

La Roma se rapproche de la signature de l’attaquant de Naples Arkadiusz Milik, l’attaquant polonais aurait subi un examen médical avant son déménagement dans la capitale italienne, écrit le Corriere dello Sport.

On pense que Milik a atterri à Rome ce matin avant de monter à bord d’un jet privé à destination de la Suisse pour subir son examen médical à Zurich.

Après un examen approfondi des genoux de Milik, qui ont tous deux été opérés, l’attaquant serait revenu à Rome pour attendre des nouvelles de son déménagement ou non à la Giallorossi est complet.

Le mouvement dépend du fait que l’attaquant rom Edin Dzeko achève son transfert à la Juventus, mais Milik espère que les formalités seront conclues ce week-end après le match de la Roma contre Vérone.

Tap-ins

– L’Atletico Madrid serait dans les dernières étapes de la finalisation d’un transfert pour le milieu de terrain du Bayern Munich Javier Martinez, rapporte Brand. Martinez serait sur le point d’accepter un contrat de deux ans avec son ancien club, avec l’option d’un troisième. Le Bayern espérait obtenir 10 millions d’euros, mais est maintenant prêt à accepter un montant inférieur dans le but d’éviter de perdre le joueur lors d’un été gratuit.

– L’hésitation de la Roma à signer Chris Smalling pourrait permettre à l’Inter Milan de détourner le mouvement, rapporte le Sun. Le joueur de 30 ans n’est pas recherché par le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mais l’Inter a maintenant rejoint la Roma à la poursuite de l’arrière central. Smalling souhaite un retour en Italie et devrait signer avec le Giallorossi. Cependant, le Nerazzurri sont prêts à couvrir le salaire de 120 000 £ par semaine de Smalling.

– Barcelone pourrait être prêt à laisser le jeune Konrad de la source partir en prêt dans le but d’acquérir de l’expérience en équipe première. C’est selon Sport, qui dit que Gérone s’intéresse à un joueur qui a joué en pré-saison. Le jeune a participé à deux matches amicaux jusqu’à présent et a impressionné le patron Ronald Koeman, et Gérone pourrait offrir le football de la première équipe de De La Fuente.