TOP STORY: Man United s’apprête à déménager pour Bale

Manchester United envisage de détourner son attention du Borussia Dortmund Jadon sancho au paria du Real Madrid Gareth Bale, rapporte le Daily Star.

United est un admirateur de longue date de Sancho, comme cela a été rapporté à plusieurs reprises. Cependant, ils ont eu du mal à conclure un accord avec le club allemand pour le faire entrer.

Cela vient avec Dortmund exigeant 108 millions de livres sterling pour l’international anglais, des frais que les Red Devils ne sont pas prêts à payer.

Par conséquent, ils envisagent maintenant d’autres objectifs, et Bale pourrait être l’homme qu’ils font venir, le Real Madrid étant censé être prêt à payer la moitié de son salaire pour le mettre en prêt.

Martinez pousse à déménager à Barcelone

Attaquant Internazionale Lautaro Martinez a à cœur de déménager à Barcelone, à la fois pour la fierté de jouer pour ce club spécifique et pour s’aligner aux côtés de Lionel Messi, selon Corriere Dello Sport.

Le président du Barca, Josep Maria Bartomeu, est déterminé à faire venir l’Argentin, ainsi que celui de Lyon Memphis Depay, qui a été demandé par Ronald Koeman.

Le Barça pense qu’en signant ces deux joueurs, ils pourraient aider à faciliter les relations avec Messi, après sa demande publique de partir. Le talisman du Barça a joué 45 minutes lors d’une victoire amicale samedi.

Les représentants de Martinez ont été ouverts à l’Inter, déclarant que leur client souhaitait partir pour la Catalogne.

Reguilon pour choisir entre Séville et Man United

Arrière gauche du Real Madrid Sergio Reguilon a un dilemme sur ses mains, car il choisit de rejoindre le Sevilla FC ou de déménager à Manchester United, comme l’a rapporté AS.

Il est suggéré que l’international espagnol décide actuellement de savoir qui rejoindre, alors qu’il cherche à quitter à nouveau le Real.

Le dilemme survient après avoir remporté la Ligue Europa avec Séville la saison dernière, alors qu’il aime aussi l’idée de pouvoir signer pour un club aussi grand que United.

Il est rapporté que sa préférence actuelle est le prêt à Séville, car rejoindre United impliquerait d’abandonner son rêve d’être un habitué du Bernabeu.

Conte prêt à décharger Eriksen

Il n’a signé pour l’Inter qu’en janvier, mais Antonio Conte cherche déjà à vendre Christian Eriksen, rapporte Calciomercato.

L’Italien a décidé que l’ancien homme de Tottenham ne correspond pas à ce qu’il cherche à réaliser avec l’Inter, car il est trop paresseux, donc jetable, raconte l’histoire.

Ceci est en partie dû à son désir de signer N’Golo Kante et Arturo vidal, de Chelsea et de Barcelone, respectivement, car il est également prêt à vendre Marcelo Brozovic pour faire bouger les choses.

Les prétendants pourraient être en pénurie pour l’international danois, l’Inter cherchant à réaliser un profit sur les frais payés au début de l’année.

Tap-ins

– Arsenal est prêt à payer 10 millions de livres sterling pour le gardien de Brentford David Raya, rapporte The Sun. Cela intervient alors que les Gunners cherchent à remplacer Emiliano Martinez, qui devrait rejoindre Aston Villa. On dit que Raya souhaite rejoindre un club de Premier League, tandis que les Bees se tourneront vers Charlton Athletic. Dillon Phillips si l’Espagnol finit par partir.

– Un autre de The Sun, qui rapporte que l’AFC Bournemouth a déclaré à Leicester City qu’ils devaient payer 50 millions de livres sterling s’ils devaient signer David Brooks. Du côté du championnat, qui a déjà perdu Callum Wilson et Ryan Fraser à Newcastle United, ont fixé leur prix et sont catégoriques: ils ne vendront pas l’international gallois pour rien de moins. Brendan Rodgers est un fervent admirateur de Brooks, et les Foxes sont les favoris pour le signer, bien que Manchester United et les Spurs s’intéressent également à lui.