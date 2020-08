Ce n’est pas ce que vous dites, c’est comment vous le dites.

Je pense que nous avons tous entendu ce dicton avant au moins une fois dans notre vie. Et la vérité est qu’en matière d’affaires, les deux sont tout aussi importants.

En tant que consultant, vous savez déjà que la façon dont vous communiquez avec vos clients existants et potentiels pourrait faire ou défaire votre entreprise. La communication est l’un des éléments fondamentaux de l’établissement de relations. Si vous n’êtes pas en contact direct avec les gens, vous n’allez pas gagner leur confiance ni gagner leur entreprise.

Rappelles toi, Les gens font des affaires avec des gens. C’est particulièrement vrai pour un cabinet de conseil. Les clients veulent savoir qui vous êtes, ce que vous représentez et qu’ils peuvent vous faire confiance pour répondre à leurs besoins.

La startup de mon mari avait besoin d’un consultant en marketing pour les aider à définir leur positionnement et leur marque. Il n’y avait pas de pénurie de consultants en marketing pour leur entreprise. Alors, qu’est-ce qui les a aidés à choisir le bon consultant? En bref, ils ont choisi le consultant qui était en mesure de répondre aux besoins de leur entreprise et de les aider à atteindre leurs objectifs.

Je sais que c’est un type de réponse «bien, duh», mais la vraie question est, qu’a fait ce consultant pour communiquer efficacement son expertise et finalement amener la société de mon mari à signer avec eux?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Je te le dirai:

Pourquoi le marketing par e-mail est-il vital pour un consultant? Quelles sont les campagnes par e-mail à envoyer? Comment faire passer votre marketing par e-mail au niveau supérieur

Un-à-un ou un-à-plusieurs

Les gens veulent un traitement VIP. Et honnêtement, chaque client et client potentiel est très important pour votre entreprise. Le temps et les efforts que vous consacrez à attirer et à fidéliser vos clients en valent donc la peine.

Maintenant, la bonne nouvelle est qu’il ne faut pas beaucoup de temps ni d’efforts pour donner à vos clients les soins et l’attention dont ils ont besoin et dont ils ont besoin. L’utilisation du marketing par e-mail vous permet d’avoir ces conversations en tête-à-tête qui transforment une piste froide en un client fidèle.

La manière dont vous communiquez dans vos e-mails doit être basée sur les personnes à qui vous parlez et sur la phase dans laquelle elles se trouvent lorsqu’il s’agit de construire votre relation commerciale. Qu’ils découvrent simplement votre entreprise, qu’ils soient prêts à fermer avec vous ou qu’ils génèrent de nouveaux parrainages pour votre entreprise, vous devez réfléchir à ce que vous allez dire et à la façon dont vous dites.

Dans l’ensemble de votre marketing, il est important de considérer où en est votre public dans son parcours pour devenir client. (De notre guide de marketing en ligne, The Download)

Mon mari ne cherchait pas un plan marketing complet avec les relations publiques, le contenu et les œuvres. Ils avaient besoin de quelque chose qui convenait à leur situation en tant qu’entreprise. Et ils avaient besoin de savoir qu’ils choisissaient le consultant capable de comprendre leur problème et de répondre à leurs besoins spécifiques, et non l’argumentaire de vente de la semaine.

Alors soyez humain, montrez votre personnalité et assurez-vous non seulement de comprendre qui est votre client potentiel, mais comment lui parler, en particulier dans vos e-mails.

Voici quelques campagnes d’emails incontournables que chaque consultant devrait avoir dans son arsenal.

Série de bienvenue

Chaque consultant doit mettre en place une série de courriels de bienvenue. Cette série d’e-mails en deux parties est automatiquement envoyée lorsqu’un nouveau contact est ajouté à votre liste. C’est le moment où vos contacts sont le plus impliqués dans votre entreprise. Ils s’attendent à recevoir un e-mail de votre part, alors assurez-vous de l’envoyer immédiatement après avoir rejoint votre liste.

Pointe: Si vous offrez à vos clients différents services, vous pouvez envisager de segmenter votre public et de mettre en place une série de bienvenue différente pour chacun afin d’adapter votre message à ces besoins spécifiques des clients.

E-mail de bienvenue n ° 1

Lorsque vous demandez aux gens de s’inscrire à votre liste de diffusion, nous vous recommandons d’utiliser un aimant en plomb pour les attirer. Il peut s’agir d’un guide gratuit ou d’une consultation gratuite de 10 minutes qu’ils obtiennent en échange de leur adresse e-mail. Le premier e-mail devrait livrer l’aimant principal. Nous aimons appeler ce premier e-mail l’e-mail de bienvenue / livraison.

Et oui, assurez-vous de les accueillir dans ce premier e-mail. Tout ce que vous feriez normalement en personne, vous devez également le faire en ligne. Remerciez-les d’avoir rejoint votre liste de diffusion et dites-leur à quoi ils peuvent s’attendre à l’avenir.

E-mail de bienvenue n ° 2

Le deuxième e-mail doit être axé sur la connexion avec votre public. Et tout aussi important, comment peuvent-ils se connecter avec vous. Ils ont déjà exprimé leur intérêt pour vous en s’inscrivant à votre liste de diffusion. Encouragez-les à vous suivre sur vos réseaux sociaux, assurez-vous qu’ils ont vos coordonnées et incluez les heures d’ouverture.

Aidez-les à vous joindre quand et comment ils le souhaitent.

Série Nurture

Un client potentiel qui vous donne son adresse e-mail vous dit: « Oui, communiquez avec moi, je veux entendre ce que vous avez à dire. » Après leur avoir envoyé votre série de bienvenue, vous devez continuer à nourrir cette piste.

La première et la plus importante chose que vous devez faire dans un e-mail enrichissant est d’identifier le problème auquel ils sont confrontés. La plupart des gens savent qu’ils ont un problème, mais ne comprennent pas en quoi consiste ce problème. C’est là que votre entreprise entre en jeu.

Lorsque vous pouvez identifier le problème, cela montre à ce client potentiel que vous comprenez ce qu’il traverse.

Deuxièmement, proposez une solution. C’est une excellente occasion d’utiliser ensemble la segmentation des clics et l’automatisation. Configurez simplement une série automatisée d’e-mails en fonction de la manière dont quelqu’un interagit avec le contenu de votre e-mail, par exemple en cliquant sur un lien. L’envoi d’e-mails ciblés à des clients potentiels en fonction de leurs besoins vous permettra de gagner leur confiance et, finalement, leur entreprise.

Continuer la conversation

Peu importe où se trouvent vos contacts dans leur parcours, vous devez continuer à construire cette relation en restant cohérent avec votre communication.

À tout le moins, vous devriez envoyer un e-mail par mois. Ces e-mails doivent mettre en valeur votre expertise et maintenir l’engagement de vos clients et clients potentiels avec votre entreprise.

Voici quelques idées de choses que vous pouvez partager dans les e-mails stimulants de votre cabinet de conseil:

Partagez le contenu que vous avez déjà. Avez-vous du contenu de blog? Utilisez cela dans vos e-mails et profitez de l’occasion pour rediriger les gens vers votre site Web pour en savoir plus.Dites aux abonnés ce qui se passe dans le secteur. En tant que consultant, vous voulez que vos clients sachent que vous restez à jour et que vous vous tenez au courant de l’industrie.Faire preuve de leadership éclairé. Fournissez à vos lecteurs des informations précieuses et précises qui sont exploitables pour leur entreprise. Quelle est votre opinion sur des sujets relevant de votre domaine d’expertise?Envoyer des e-mails promotionnels occasionnels. Il est important que les clients potentiels et les clients existants sachent ce que vous avez à offrir. Comment pouvez-vous résoudre leur problème? Assurez-vous de suivre la règle des 80/20: 80% du contenu de votre e-mail doit être une information utile et utile, et 20% doit se concentrer sur la vente des services et produits que vous proposez.

À partir de là, vous pouvez réfléchir à d’autres idées pour le contenu de votre e-mail. Soyez créatif, montrez votre personnalité et, surtout, assurez-vous qu’elle est pertinente pour votre public.

Faites passer votre marketing par e-mail au niveau supérieur

Le marketing par e-mail fonctionne, mais pour que cela fonctionne pour votre cabinet de conseil, n’oubliez pas de garder ces choses à l’esprit.

Gagnez la confiance de vos clients potentiels en apportant des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés.Utilisez des outils de segmentation et d’automatisation pour vous aider à envoyer des e-mails opportuns et pertinents.Suivez la règle des 80/20 pour éviter de ressembler au vendeur du mois. une base cohérente pour continuer à construire une relation avec vos clients et rester à l’esprit.

Grâce à ces conseils, votre cabinet de conseil établira de nouvelles relations et générera de nouveaux clients pour votre entreprise en un rien de temps.