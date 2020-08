Marta López vit l’un des pires moments de sa carrière professionnelle après avoir été renvoyé brusquement de Mediaset Espagne. Le collaborateur jusqu’à présent de ‘Sálvame’ et ‘Ya es midi’ a cessé de travailler dans ces formats après que la direction du groupe a décidé de s’en passer en raison d’une « attitude publiquement irresponsable qui s’est manifestée dans sa sphère privée, en ne respectant pas la directive rigoureuse que chaque citoyen doit respecter pour surmonter la crise sanitaire causé par COVID 19 « .

Marta López, dans ‘Save me’

Et il faut se rappeler que son présumé positif pour le coronavirus faisait partie de l’équipe des programmes dans lesquels il travaillait devait être mis en quarantaine. Eh bien, très bien, Ce n’est pas la seule crise de l’emploi que López a subie à la fin de l’été Et c’est que ce dimanche 23 août, nous avons appris qu’un des projets sur lesquels je travaillais depuis des semaines a finalement été annulé. Le collaborateur de télévision a vu comment votre entreprise Búho Catering a subi la suspension de l’une des célébrations que sans doute plus de visibilité médiatique allait lui apporter dans les mois à venir.

Elle et son équipe devaient être responsables de la restauration du mariage entre Fani Carbajo et Christofer Guzmán qui a eu lieu ce vendredi 28 août; un lien qui a finalement été annulé. Avec moins d’une semaine à l’avance, ceux qui étaient les protagonistes de « L’île des tentations » et de « La maison forte » ont choisi de reporter le mariage en raison de la crise sanitaire du coronavirus COVID-19. Tous deux considèrent qu’en célébrant leur mariage maintenant, ils allaient mettre leurs invités en danger et donc Ils ont préféré le faire plus tard, lorsque les conditions sanitaires leur permettent de célébrer un lien avec des garanties pour tous.

Réponse de Marta López

Une décision qui a sans aucun doute bouleversé tous les plans de Búho Catering, qui avait peut-être déjà tout préparé pour le lien. Malgré cela, il semble que ce changement répété de plans cela n’a pas affecté la relation entre López et le couple et c’est que cela n’a pas hésité à commenter l’une des dernières publications de la future mariée. « Et laissez-les parler … » a été le commentaire que López a écrit sur la photo d’Instagram avec lequel Carbajo a voulu faire comprendre que son mariage n’est pas annulé, il est simplement reporté. Cette déclaration a également été l’une des premières que López a faites après avoir été renvoyé de Mediaset España et c’est que depuis que le groupe a pris la décision, ce a préféré garder le silence et n’a pas mis à jour ses profils sur les réseaux sociaux.