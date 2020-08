Dans toute l’histoire des éliminatoires de la NBA, sur plus de 230 meilleures séries de sept pour atteindre une marge de 3-1 après quatre matchs, seules 11 équipes se sont remises de ce déficit pour avancer. Pour l’équipe avec trois victoires, il s’agit généralement d’une probabilité de victoire en série de plus de 95%.

C’est ce que les Houston Rockets ont la chance de faire lors du quatrième match de lundi de leur série de premier tour contre Oklahoma City, qui a eu lieu à 15 h 00. Central et est télévisé sur TNT. S’ils perdaient, la série serait à égalité, 2-2, et deviendrait effectivement un «meilleur des trois».

Le gardien All-Star blessé Russell Westbrook (souche quad droit) continue de progresser pour les Rockets, mais il est resté absent pour le match 4. Le cinquième match de mercredi semble être un objectif réaliste.

Mis à part l’absence de Westbrook, le principal scénario de Houston pourrait être de savoir si le finaliste MVP James Harden peut enfin se mettre à l’aise contre Lu Dort, un gardien recrue pour le Thunder. Dort a raté le premier match avec une entorse au genou et Harden a dominé avec 37 points sur 54,5% de tirs – dont 46,2% sur 3 points. Houston a marqué 123 points dans cette victoire.

Mais au cours des deux derniers matchs, auxquels Dort a joué, Harden marque en moyenne 29,5 points par match sur 39,5% de tirs et seulement 20,8% sur 3 points. Les Rockets ont en moyenne 107,5 points en temps réglementaire dans les matchs 2 et 3 (leur seule défaite), en baisse de plus de 15 par rapport à leur total de match 1. Houston a été l’une des principales infractions de la NBA toute l’année en termes de classement net, mais cela a chuté à 91,0 en minutes que Dort a joué cette série.

Harden tire maintenant 5 sur 34 (14,7%) contre Dort cette saison. Selon les statistiques de NBA.com, dans les données englobant à la fois la saison régulière 2019-20 et les séries éliminatoires, c’est le pourcentage le plus bas pour Harden contre tout joueur qui l’a gardé pendant au moins 30 possessions au total.

Houston pourrait également utiliser un meilleur tir de sa distribution de soutien autour de Harden. En particulier, Eric Gordon a eu du mal, n’ayant tiré que 2 sur 20 (10%) à partir de 3 points au cours des matchs 2 et 3. «Nous aimons ce que nous faisons, nous ne faisons tout simplement pas beaucoup de coups de feu », a déclaré l’entraîneur-chef Mike D’Antoni à l’entraînement de dimanche.

Les Rockets, qui ont remporté le deuxième match avec une défense étouffante en seconde période, se sont également prononcés pour avoir commis trop d’erreurs défensives lors du troisième match.

«Tout au long du match, nous avons simplement commis trop d’erreurs mentales et leur avons donné l’occasion de marquer», a déclaré Harden après le troisième match. «C’est aussi simple que cela. … Nous avons fait trop d’erreurs mentales, et nous avons fait du personnel, ce qui leur a donné trois ou trois layups. Nous devons limiter ces possibilités. Et nous le ferons, je pense, dans le match 4. »

Le quatrième match de lundi est un «match à domicile» pour le Thunder, et à ce stade, l’équipe locale a remporté les trois matchs du premier tour. Mais comme tous les matchs éliminatoires se déroulent sans fans dans la bulle de la NBA en Floride, tout ce que cela signifie vraiment, ce sont des fans virtuels supplémentaires et plus de sons «maison» via le système de sonorisation.

Jetez un œil aux meilleures photos du match 4 de lundi à Disney World et revenez régulièrement sur RocketsWire pour la couverture après-match et les mises à jour tout au long de la série. Le quatrième match est prévu pour mercredi.

