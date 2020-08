La musicienne Taylor Swift ne manque jamais de faire réfléchir ses fans avec des indices secrets cachés dans ses paroles et ses clips vidéo. Un mois après la sortie de son septième album, Folklore, Swifties continue de découvrir les œufs de Pâques, dont un sur le cardigan qui a peut-être inspiré une chanson.

Le single «Folklore» de Taylor Swift «Cardigan»

Swift a sorti Folklore le 24 juillet 2020. Quand elle a sorti l’album surprise, l’artiste a également fait ses débuts avec le single principal, «Cardigan», et un clip vidéo d’accompagnement. La chanson raconte un amour qui s’est terminé par un chagrin d’amour et, avec «August» et «Betty», raconte l’histoire d’un triangle amoureux fictif.

Bien que Swift ait gardé son album secret de la presse et de ses fans, elle a envoyé à beaucoup de ses célèbres amis (comme Selena Gomez) un cadeau qu’ils ont révélé après sa sortie: un véritable cardigan de son magasin de marchandises. Il, avec d’autres vêtements, est alors devenu disponible pour les fans à l’achat.

Un vrai vieux cardigan a-t-il été l’inspiration?

Un mois après la sortie de «Folklore», les fans ont commencé à recevoir leur marchandise, y compris le cardigan. Et ils ont peut-être remarqué, comme l’a souligné un fan, que cela ressemble beaucoup à un cardigan que Swift elle-même portait il y a plus de dix ans, à l’exception d’un petit détail (mais important).

«D’accord, idk si quelqu’un d’autre a vu ça, mais LE cardigan et ce cardigan que Taylor portait dans son vlog de 2009 sont fondamentalement les mêmes», ont-ils écrit sur Twitter. « Mais maintenant, elle a des étoiles qu’elle a gagnées grâce à ses cicatrices. » C’est un cas classique de la dissimulation de l’œuf de Pâques «génie» de Swift.

Swift pourrait connecter le pull à Joe Alwyn

Dans le vlog (ci-dessus), Swift voyage du monde entier, y compris lors d’une tournée promotionnelle au Royaume-Uni. La photo dans laquelle elle porte le pull (sur lequel est brodé un fer à cheval, plutôt que les étoiles) est prise alors qu’elle voyage depuis l’Angleterre, qui, comme l’a souligné l’utilisateur de Twitter, est le «territoire de Joe».

Bien que l’histoire racontée dans «Cardigan» soit pour la plupart fictive, cela ne signifie pas que Swift ne s’est pas inspirée de ses propres sentiments à propos de son petit ami anglais, Joe Alwyn. Et d’autres morceaux folkloriques, comme «Invisible String» et «The Lakes», expliquent comment il l’a aidée à guérir dans les moments difficiles.

Le nombre d’étoiles peut faire référence à ses albums

Alwyn a été là pour Swift à travers sa bataille avec Scooter Braun et l’ancien label Big Machine Records concernant les droits sur les enregistrements master de ses six premiers albums. «Oh mon Dieu, il y a six étoiles», écrit le même utilisateur de Twitter, représentant les «six albums qui ne sont plus les siens».

Sur «Cardigan», Swift chante, «Tu as dessiné des étoiles autour de mes cicatrices» – considérées comme des paroles significatives car elles restent dans ses biographies de médias sociaux et sur d’autres produits. Le refrain amène le message à boucler la boucle: « Et quand j’avais l’impression d’être un vieux cardigan / Sous le lit de quelqu’un / Tu m’as enfilé et dis que j’étais ton préféré. »