Messi et Pep ont déjà discuté d’un déménagement à City (ESPN)

Des sources ont confirmé à ESPN que Lionel Messi avait parlé au téléphone à Pep Guardiola la semaine dernière de son départ du FC Barcelone pour Manchester City. Le hic:

ESPN a rapporté lundi que City avait resserré les chiffres pour déterminer s’ils seraient en mesure de signer Messi sans enfreindre les règles du fair-play financier. City a jugé l’opération impossible lors des fenêtres de transfert précédentes, mais plusieurs sources ont confirmé qu’elles étaient devenues plus optimistes après la discussion de Guardiola avec Messi la semaine dernière.

Je plaisante: il n’y a pas de piège! Nous savons déjà que FFP est une blague. Il va sans dire que les grands clubs soutenus par l’État sont les mieux placés pour se permettre Messi, et City est le plus habile du groupe. On dirait que l’entraîneur et l’ancien joueur aimeraient se retrouver.

Les adieux larmoyants de Thiago (Bild)

Bild rapporte que Thiago a fait ses adieux au Bayern lors de la soirée du club lundi à l’Allianz Arena. Thiago est venu avec sa femme et sa famille et a embrassé ses coéquipiers. Bild dit qu’il a donné à Robert Lewandowski un adieu particulièrement sincère.

Karl-Heinz Rummenigge a déclaré à Bild que le Bayern attendait des nouvelles du Liverpool FC. « Nous avons toujours beaucoup lu sur Liverpool, mais ils ne sont pas encore en contact », a déclaré Rummenigge.

Le PDG du Bayern a brossé un tableau nostalgique du temps passé par Thiago à la cérémonie: «Nous avions encore le rendez-vous avec nos employés, et toute la famille était là et se promenait dans les lieux avec une grande nostalgie, je dirais presque. Cela ressemblait beaucoup à un adieu, comme s’il avait décidé.

La prochaine étape consiste pour le club d’achat à entrer en contact. Rummenigge a déclaré: « Maintenant, c’est au club qu’il a choisi d’approcher le FC Bayern, car il est sous contrat un an de plus. »

La DFB annonce une équipe allemande: Süle et Sané ont rappelé

L’entraîneur allemand Joachim Löw a annoncé son équipe pour les prochains matchs contre l’Espagne et la Suisse les 3 et 6 septembre.

Leroy Sané et Niklas Süle seront de retour. Sané est resté à Munich après son transfert de Manchester City, tandis que Süle a raté la majeure partie du tournoi de la Ligue des champions après avoir fait son retour de blessure. Les deux sont impatients de partir.

Leurs coéquipiers Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Serge Gnabry auront du temps libre, tout comme Marcel Halstenberg et Lukas Klostermann du RB Leipzig (mais pas Timo Werner, qui a déménagé à Chelsea).

Puisque Neuer sera reposé et que Marc-André Ter Stegen est blessé, Löw a appelé Oliver Baumann comme troisième gardien. Il a également appelé pour la première fois le milieu de terrain Florian Neuhaus et le défenseur Robin Gosens.

Ailleurs en Europe, la Pologne a accordé une pause à Robert Lewandowski, mais l’Autriche a appelé David Alaba pour des matchs contre la Norvège et la Roumanie – dans lesquels nous espérons qu’il ne jouera pas.

Löw exclut un retour pour Müller et Boateng (encore une fois) (Bild)

Après que les joueurs ont coupé le départ sans cérémonie et remporté une finale de la Ligue des champions pour terminer le deuxième triplé historique de leur club, il va de soi que quelqu’un pourrait vous demander si vous pourriez reconsidérer la suppression de ces joueurs de votre équipe nationale.

Eh bien, pas Jogi Löw. Löw a déclaré: «Les deux joueurs ont réalisé une très bonne performance, et ils ont montré à quel point ils sont importants pour cette équipe. [i.e. Bayern]. Cependant, nous avons décidé après la Coupe du monde de suivre cette voie avec d’autres joueurs. Nous voulons leur donner de l’espace et du temps pour se développer. En tant qu’entraîneur national, vous attendez plus que les entraîneurs de club. »

Löw a poursuivi en affirmant qu’il pourrait hypothétiquement risquer son esprit: «Je suis définitivement quelqu’un qui peut corriger une erreur si j’en fais une. Si à un moment donné la situation est peut-être complètement différente, je suis la dernière personne à ne pas corriger une décision. Mais à l’heure actuelle, je ne vois aucune raison. Je vois des joueurs avec beaucoup de potentiel à ces postes. Dans l’état actuel des choses, cette voie est bonne. »

Bayern Babies et le PSG jouent pour la Ligue des champions U8

Du bébé Lewandowski au bébé Thilo Kehrer, en passant par Mbappé qui a exactement le même aspect, et la créature effrayante qu’est Thomas Müller à 0:44, c’est du génie.

