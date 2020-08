La révolution de Barcelone prend une tournure inattendue et radicale. Leo Messi a informé le club qu’il souhaitait partir. Il l’a fait par le biais d’un burofax, au lieu de traiter directement avec le conseil d’administration, avec lequel la relation est totalement rompue. S’il part, l’étoile il partira par la porte du fond, sans faire ses adieux à la hauteur de sa silhouette. Une situation qui n’est pas nouvelle dans l’équipe de Barcelone.

Malgré les honneurs avec lesquels des légendes telles que Puyol, Xavi ou Iniesta ont quitté le club, ce ne serait pas la première fois qu’un acteur majeur des succès de Barcelone partait comme si de rien n’était. Cruyff, Maradona, Ronaldo, Figo, Ronaldinho, Eto’o ou Neymar ont quitté le club sans aucune sorte d’adieu. Quelques fissures auxquelles la star argentine allait désormais se joindre.

Au fil de son histoire, rares sont les stars qui sont sorties avec style De l’entité. Bon pour être transféré en plein été, pour arrêter de compter pour les différents techniciens ou pour se tromper avec les fans ou le tableau – comme Figo et Neymar- le club n’a pas l’habitude d’être à la hauteur de ce que les fissures qui ont traversé leur discipline leur ont donné. Ce ne sera pas non plus le cas maintenant.

Mais dans ce cas, la différence avec le reste est claire. Messi n’est comparable à aucun. Formé dès sa jeunesse à La Masía, il est devenu le meilleur au monde, l’un des meilleurs de l’histoire et, de loin, le meilleur que le culé élastique ait porté. Une vie entière consacrée au FC Barcelone qui se terminera de la manière la plus triste possible.

Messi part face à Bartomeu

Dans aucun des scénarios possibles, la sortie prématurée de la plus grande star du club n’est apparue. Et moins. Mais la direction de Bartomeu a rendu possible l’impossible. Messi partira, blessé, résiliant unilatéralement son contrat et sans possibilité de dire au revoir au Camp Nou, dans lequel son nom a été chanté plus que quiconque.

Pas d’honneurs, comme un de plus. Ce sera la façon dont le Barça licenciera le joueur le plus différentiel de ses 121 ans d’histoire. Un footballeur qui les a soutenus parmi les meilleures équipes d’Europe malgré tout. Un Messi considéré comme «Dieu» par la plupart des fans, mais pas par la direction actuelle, qui est seule responsable de sa marche accélérée.