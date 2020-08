Dans ces moments de quarantaine où nous ne pouvons pas aller à des concerts en direct à cause du coronavirus béni, les concerts en streaming ont été importants pour nous apporter de bonnes vibrations. Nombreux sont les artistes et groupes qui sont entrés dans cette tendance, Mais nous sommes sûrs que personne n’a autant tiré au sort que Metallica, car ils sortent du coffre des souvenirs des bijoux pour tous leurs fans.

Comme vous vous en souvenez, depuis le début de la détention, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo ils ont commencé à diffuser en ligne tous les lundis des concerts qu’ils ont donnés en près de 40 ans de carrière. Ils ont appelé cette série #MetallicaMondays et grâce à cela, nous avons eu la chance de revivre des performances épiques, comme quand ils ont fêté les 20 ans du Black Album et bien d’autres.

Le groupe continuera à diffuser des concerts en ligne

Pour l’instant, Metallica attend que la pandémie soit sous contrôle pour promouvoir son prochain album live et symphonique à travers le monde., il S et M2, bien qu’ils enregistreront leur premier concert de 2020 pour le transmettre en drive-in, mais jusqu’à ce qu’il ne soit pas sûr de monter un spectacle où la distance saine est respectée ou dans lequel ils sont sûrs qu’aucun des participants n’est en danger, ils continueront avec tout cela.

Mais maintenant, ils nous surprennent en annonçant cela dans le prochain numéro de #MetallicaMondays ils diffuseront l’un des nombreux concerts qu’ils ont donnés au Mexique. Nous savons qu’ils nous ont rendu visite de nombreuses fois, depuis 1993, ils ont commencé à jouer ici et bien qu’ils nous aient quittés pendant longtemps sans les voir dans notre pays, de 2009 à ce jour, ils recherchent toute occasion de se retourner contre leurs fans mexicains, mais maintenant ils nous présenteront l’un des concerts de la tournée Hardwired… To Self Destruct.

Metallica a sorti l’arsenal complet de ce concert

Lors de cette tournée, le groupe a joué avec le légendaire Iggy Pop au Foro Sol de Mexico pour jouer quelques morceaux de son dernier album, ainsi que beaucoup de classiques de toute sa discographie. La setlist avait tout, comme des chansons comme «For Whom The Bell Tolls», «The Unforgiven», «Halo on Fire», «Sad But True», «One», «Master of Puppets», «Seek and Destroy». , « Orion », « Fade To Black » et même « Enter Sandman ».

Comme s’il ne suffisait pas d’écouter chacun de ces rouleaux, Metallica s’est également soucié, comme toujours, d’apporter un spectacle à la hauteur. C’est pourquoi dans le stade, ils ont installé une scène imposante avec deux énormes «M» et «A», qui étaient accompagnés de plusieurs écrans géants et bien sûr de beaucoup de pyrotechnie. Donc, si vous étiez l’un des chanceux qui étaient là ou que vous ne pouviez pas en profiter en direct, vous ne pouvez pas manquer cette opportunité..

Quand et où puis-je voir ce spectacle?

Si vous voulez revivre ce Metallica shoswsazo dans notre pays, Nous vous avons dit qu’il serait diffusé le 24 août à 19 h, heure du centre du Mexique, sur la chaîne YouTube du groupe..

Voir sur YouTube