chaleur de Miami a réussi à vaincre Sucettes Indiana 99-87 lors du quatrième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Après ce match, l’égalité est 4-0 pour les hôtes, ce qui signifie que chaleur de Miami jouera en demi-finale de la Conférence Est.

Le premier quart a présenté les deux prétendants, avec divers mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé par un score de 21-22. Plus tard, au deuxième quart, il y avait à nouveau des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 27-20. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 48 à 42 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, ils sont venus l’emporter par 13 points (60-47) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 22-20 et un total de 70-62. Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ils ont fait la différence maximale (12 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-25. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 99-87 pour chaleur de Miami.

De plus, les joueurs de chaleur de Miami qui ressortaient le plus dans la confrontation étaient Bam Adebayo et Goran dragic, qui a obtenu 14 points, six passes et 19 rebonds et 23 points, trois passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Myles Turner et Victor Oladipo pour ses interventions pendant le match, avec respectivement 22 points et 14 rebonds et 25 points, cinq passes et huit rebonds.