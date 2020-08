Sortez les os brisés de la pandémie, Milan se prépare à rouvrir en septembre. Le désir de laisser derrière lui la forte réaction économique provoquée par le verrouillage est également évident dans les décisions du La municipalité de Milan, qui a élaboré un plan de retour au bureau pour la moitié de ses membres 7 mille employés toujours en smartworing.

Les employés municipaux retournent au bureau

Alors que les entreprises privées évaluent encore comment se déplacer à l’automne, le Palazzo Marino a donc déjà élaboré un plan de retour au bureau au nom de la flexibilité. Horaires personnalisables, entrées tardives jusqu’à 11h et possibilité de récupérer les heures le samedi. Tout cela, plus les tests sérologiques et la «campagne de vaccination contre la grippe».

C’est en gros ce que le conseiller pour les politiques du travail a annoncé il y a quelques jours Cristina Tajani, en marge d’un événement sur l’avenir de Milan organisé par la conseillère Pierfrancesco Maran à l’East River sur la Martesana.

Le smartworking – dans les secteurs public et privé – déclenché pendant la phase d’urgence de la pandémie a donné lieu au phénomène rebaptisé « travail sud », c’est-à-dire le transfert / fuite de travailleurs hors site et d’étudiants qui sont rentrés immédiatement après la réouverture avec la phase 3 dans les lieux d’origine.

Beaucoup continuent à travailler à partir de là, ils ont annulé les loyers, a rendu les clés avec tout ce que cela implique dans la région: bars et restaurants sans clients réguliers (et sans touristes occasionnels), gymnases, magasins, etc. etc.

Ce qui aurait pu être un phénomène momentané se prolonge également car le examens universitaires ils sont à distance, tandis que le travail de bureau est toujours un travail intelligent. Le résultat est la désertification et la crise économique des villes qui ont construit une économie «hors site».

Selon une estimation d’Il Sole-24Ore, en 20 ans, Milan a gagné environ 100 mille résidents d’autres régions d’Italie, en particulier du Sud, et une grande partie de ceux-ci, avec la pandémie, sont retournés sur leurs terres, continuant à travailler en ligne, mais ne consomme plus à Milan.

Les salons recommencent également

Et que Milan veut recommencer est également déduit de riche calendrier des salons. Si certains événements ont fait le choix de ne monter sur scène qu’en ligne, le parc des expositions Rho-Pero ouvrira ses portes les 8 et 9 septembre avec « Milano Unica« , Un événement dédié au textile et aux accessoires vestimentaires haut de gamme.

Les pavillons reprendront vie vers la fin du mois et plus en détail à partir du 19 septembre quand ils auront lieu Mode et bijoux Homi (du 19 au 22 septembre).

Par la suite (du 20 au 23 septembre) ce sera au tour de Mipel Micam, The One Milano et Lineapelle: événements dédiés à la maroquinerie et à la chaussure et à la mode.

Lors de la fermeture du salons en septembre ce sera Autoclassique, un salon entièrement dédié aux passionnés d’automobile.