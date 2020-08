Bucks de Milwaukee battre Orlando Magic 118-104 dans le cinquième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec cette victoire de Bucks de Milwaukee, l’égalité est 4-1, donc les joueurs de Bucks de Milwaukee ils seront en demi-finale de la conférence ouest après avoir fait une différence suffisante dans le match nul contre leur adversaire.

30/08/2020

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 11-2 au cours du quart et ont terminé avec un 26-21. Plus tard, au deuxième trimestre Bucks de Milwaukee a augmenté leur différence, en fait, l’équipe a obtenu une autre course de 13-0 et a pris la différence maximale de points (17 points) à la fin du quart, qui s’est terminée avec un score partiel de 41-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 67 à 50 points avant la pause.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-1 et ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du quart jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 23-29. et un résultat global de 90-79. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale s’est à nouveau distancée sur le tableau de bord, avait une différence maximale de 16 points (114-98) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-25. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 118-104 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Bucks de Milwaukee étaient Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui avait respectivement 28 points, trois passes et 17 rebonds et 21 points, sept passes et 10 rebonds. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Nikola Vucevic et Evan Fournier, avec 22 points, cinq passes et 15 rebonds et 18 points, trois passes et quatre rebonds respectivement.