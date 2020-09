« Arnaquer les gens est une poubelle, mon frère. »

Beaucoup de gens dans l’industrie du sexe ne sont pas satisfaits de Bella Thorne en ce moment – et son ex non plus.

L’actrice a été accusée d’avoir «ruiné» OnlyFans pour les personnes qui en dépendent pour leur subsistance, quelques jours à peine après son arrivée.

Le site permet aux créateurs de vendre du contenu – explicite ou non – à des abonnés, qui peuvent également donner un pourboire; c’est une plateforme de contenu très populaire parmi les stars du porno.

Thorne l’a rejoint la semaine dernière et a gagné 2 millions de dollars en quelques jours; Cependant, lorsqu’elle aurait offert des photos de nu pour 200 $ l’unité, mais qu’elle ne répondait apparemment pas à toutes les attentes de nombreux clients payants, le site est devenu tellement inondé de demandes de remboursement qu’il a dû modifier ses politiques de paiement.

Le délai de paiement est passé de sept jours à 30 jours; les créateurs ne peuvent désormais facturer qu’un maximum de 50 $ par publication, et les pourboires ont été plafonnés à 100 $ – et les personnes qui comptaient sur l’argent de pré-restriction sont furieuses.

«Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas de voix qui ressentent d’une certaine manière ce qu’elle a fait parce que c’est insultant ce qu’elle a fait aux travailleuses du sexe, tu sais ce que je dis? a déclaré son ex Mod Sun à Los Angeles samedi.

« Je soutiens vraiment ce style de vie. Je le fais vraiment. Et je pense que c’est insultant d’entrer dans cet espace et je pense qu’elle a causé beaucoup de détresse émotionnelle aux personnes qui dépendent de cet argent. »

Il a affirmé que des créateurs avaient été accusés d’avoir réalisé le même coup que Thorne et avaient vu leurs comptes supprimés, tandis qu’une célébrité comptant des millions d’adeptes avait été laissée glisser.

« Les gens sont supprimés pour cela, qui dépendent vraiment de cela », a-t-il déclaré. « Soyons honnêtes – elle n’a pas besoin de cet argent. C’est une pandémie. Comme laissons certaines personnes qui ont vraiment vécu cette vie et l’ont traversée. »

Il a mis en garde contre une répétition de la Révolution française: « » Quand les gens seront à court de nourriture, ils mangeront les riches « – arrêtez de venir pour tout. Que certaines personnes qui en ont besoin s’en remettent. »

Au LA Times, Thorne a affirmé qu’elle avait rejoint OnlyFans en tant que recherche pour un rôle dans un film sur lequel elle travaillait avec Sean Baker; mais Baker a ensuite affirmé que ce n’était pas vrai:

Après la controverse, Bella s’est excusée via Twitter, affirmant qu’elle essayait de déstigmatiser l’industrie du sexe en lui apportant un visage grand public:

PT1 Supprimer la stigmatisation derrière le sexe, le travail du sexe et la négativité qui entoure le mot SEX lui-même en lui apportant un visage grand public, c’est ce que j’essayais de faire, pour aider à amener plus de visages sur le site pour créer plus de revenus pour les créateurs de contenu sur le site. – BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 29 août 2020

@bellathorne

Je voulais attirer l’attention sur le site, plus il y avait de personnes sur le site, plus il y avait de chances de normaliser les stigmates, et en essayant de faire cela, je vous ai blessé. J’ai risqué ma carrière plusieurs fois pour éliminer la stigmatisation derrière le travail du sexe, le porno et la haine naturelle que les gens crachent … – BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 29 août 2020

@bellathorne

derrière tout ce qui est lié au sexe. J’ai écrit et réalisé un porno contre les sourcils élevés de mes pairs et de mes managers parce que JE VOULAIS aider à lutter contre la stigmatisation derrière le sexe. – BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 29 août 2020

@bellathorne

… Je suis un visage grand public et quand vous avez une voix, une plate-forme, vous essayez de vous utiliser pour aider les autres et plaider pour quelque chose de plus grand que vous. Encore une fois dans ce processus, je vous ai blessé et pour cela, je suis vraiment désolé. – BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 29 août 2020

@bellathorne

Ps. Je ne rencontre que des fans au sujet des nouvelles restrictions pour savoir pourquoi !!! C’est foutu et je suis désolé de commenter toutes les idées ou préoccupations que vous voulez soulever à OF !! et envoyez-moi vos liens et une photo pour que je puisse vous promouvoir les gars – BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 29 août 2020

@bellathorne

OnlyFans a déclaré à Vulture qu’il n’avait pas changé ses limites de transaction à cause d’un seul utilisateur, insistant sur le fait que les nouvelles règles devaient « aider à éviter les dépenses excessives et à permettre à nos utilisateurs de continuer à utiliser le site en toute sécurité » – sans commenter le compte de Thorne.

« Tout ce que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment mis à mal et s’ils changent les règles à cause de cela, vous savez … elle a vraiment beaucoup d’excuses à faire », a déclaré Mod. « Et plus que des excuses. »

« Je ne sais pas s’il y a un moyen pour elle d’essayer de transformer ça en quelque chose de gentil », at-il ajouté. « Cela montre clairement que vous pouvez être super riche et avoir les valeurs les plus pauvres. »

«Arnaquer les gens, c’est de la poubelle, frérot. Arnaquer les gens, c’est de la poubelle. Il est temps pour les riches d’avoir des valeurs plus riches. Cette vie d’escroquerie n’est pas cool.

Bella et Mod se sont séparés en avril de l’année dernière; il a ensuite affirmé qu’ils avaient été fiancés, mariés et divorcés au cours de leur relation de 15 mois.

