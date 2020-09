(Expansion) – Président Andrés Manuel López Obrador, j’écris cette lettre en tant que Mexicaine, mère et professionnelle qui cherche chaque jour, à travers ses recherches, à améliorer ce pays. Comme vous, je voudrais faire du Mexique une nation prospère offrant de meilleures opportunités pour tous. J’ai vu les vidéos avec de petits aperçus de ce que nous verrons sûrement demain dans la troisième partie du deuxième rapport du gouvernement et j’ai plusieurs préoccupations.

Comme il le dit, «la pandémie nous a apporté douleur et tristesse». Il est alarmant que le Mexique se démarque par les ravages que ce virus a causés sur son territoire: nous sommes le troisième au monde dans le nombre total de décès avec plus de 62 000, selon Johns Hopkins. Je vous demande, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que tout ce qui est dans le pouvoir de cette administration a été fait pour éviter ces décès? Je ne vois pas de message fort et cohérent de votre gouvernement concernant l’utilisation des masques faciaux: une option simple et rentable pour éviter les infections selon la récente étude de Goldman Sachs. Il est sage de changer d’avis sur la base des preuves, mais il semble que la question soit devenue politisée, sacrifiant le potentiel de sauver des vies. Le dimanche 23 août, dans son message du dimanche, il a déclaré que sa principale préoccupation au début de la pandémie était que les hôpitaux étaient saturés. Et d’après ce que l’on peut voir dans les graphiques qu’il a montrés, cela ne s’est pas produit dans la moyenne nationale. À ce jour, la disponibilité des lits d’hôpitaux de soins généraux et intensifs dépasse 60%. Cependant, peu de choses ont été mentionnées sur les stratégies visant à améliorer la qualité des soins. Nous ne disposons pas d’indicateurs fiables de la qualité des services de santé, mais ce qui est disponible est décevant. Le jeudi 26 août, Leo Zuckermann a écrit que « tandis qu’à l’hôpital ABC, l’un des meilleurs hôpitaux privés du pays, sept pour cent des personnes intubées sont décédées, à l’IMSS ce pourcentage était supérieur à 50% ». Cela est probablement dû à plusieurs facteurs, de l’état dans lequel les patients sont reçus aux différents traitements et équipements utilisés. Cependant, il indique clairement le type de lacunes qui existent au Mexique et elles n’ont pas été comblées. La pandémie a également eu des effets économiques que nous ressentons tous dans une plus ou moins grande mesure, et nous ne nous en tirons pas bien. Malgré la stabilité du peso qui la rend fière, la Banco de México s’attend à ce que le PIB se clôture cette année avec une baisse pouvant atteindre (-) 12,8%. Au-delà des idéologies, cette «technicité» représente des millions de femmes et d’hommes qui ont perdu leur emploi, des milliers de micro et petites entreprises en faillite qui ont laissé leurs membres sans subsistance, des familles qui ont cessé de consommer l’essentiel. Beaucoup d’entre eux pourraient faire partie de vos électeurs. L’effet est tel que le Conseil national pour l’évaluation de la politique de développement social (Coneval) a estimé en mai que la pandémie pourrait conduire à 10,7 millions de personnes supplémentaires vivant dans l’extrême pauvreté.

J’ai un doute réel sur ce qu’il entend par «l’économie populaire est en train de croître». Parlez-vous des programmes de transfert? Je suis heureux qu’il ait mis le doigt sur la plaie de la pauvreté. Cependant, ceux qui en ont le plus besoin ont également besoin d’aide pour rester chez eux sans sacrifier leurs revenus, ainsi que pour obtenir un emploi s’ils les perdent. Ils ont également besoin de meilleurs services de santé et d’éducation plus que quiconque. Dommage que le budget montre que la priorité est aux investissements improductifs, comme les projets énergétiques qui prennent 5,5% du budget de dépenses de la Fédération 2020. La liste en attente est longue, mais ma place est courte. Cela pourrait également inclure la terreur due à l’augmentation de l’insécurité, les signes de corruption qui perdurent même dans cette administration, le défi majeur que le secteur de l’éducation devra compenser pour les retards de cette année et la négligence autour des questions environnementales. Tous les problèmes qui affectent beaucoup plus les personnes les plus vulnérables. Monsieur le président, nous vivons peut-être dans des réalités parallèles, mais je ne vois guère de raisons de nous réjouir dans ce rapport du gouvernement. La crise du COVID-19 sera un tournant pour tout le monde. Pour le bien du Mexique, j’espère qu’il rectifiera le cap et qu’à la fin de son mandat nous pourrons dire, sur la base de ses résultats, qu’il était un bon président, comme il l’a exprimé lors de sa victoire aux élections. Il lui reste encore quatre ans. Note de l’éditeur: Fátima Masse est coordinatrice de projet à IMCO. Suivez-la sur Twitter en tant que @Fatima_Masse. Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et sur d’autres sujets dans la chaîne Opinion

