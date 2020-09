De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 31 août 2020, p. a31

Monterrey a renversé la situation et battu Ciudad Juárez 2-1, lors de la septième journée du tournoi des Guardianes 2020. Les joueurs de Monterrey ont atteint 12 points pour passer à la quatrième place, tandis que les Braves ont été cinq matchs sans voir la victoire et sont restés avec six points.

Darío Lezcano a ouvert le score en faveur des Braves à la 27e minute au stade de Monterrey, mais l’Ivoirien Aké Loba, parti pour le suspendu Vincent Janssen, a obéi en inscrivant un doublé (50 et 59) pour donner la victoire au Rayé.

Les regios ont été les premiers à attaquer avec des tirs de Rogelio Funes Mori, mais l’attaquant a été torturé dans ses tentatives pour atteindre les filets en envoyant le ballon au poteau ou en rencontrant le gardien Iván Vázquez Mellado.

Bravos a continué à attendre la contre-attaque et dans un oubli du rival a réussi à déplacer le marqueur. Alberto Acosta envoya une passe du côté droit pour Darío Lezcano pour terminer sur une volée.

L’équipe de Monterrey a immédiatement réagi avec un tir de Rogelio Funes Mori, mais le ballon a été dévié par le gardien de but. L’attaquant argentin a insisté, mais le but a continué à lui être refusé à plusieurs reprises, tandis que les Braves résistaient aux attaques.

Près de la pause, Lezcano a subi une blessure à la tête après une collision avec Nico Sánchez; cependant, l’attaquant a continué le match après avoir été soigné par un médecin.

Monterrey a réussi l’égalité dans le complément, lorsque Funes Mori a passé au peigne fin une passe et Aké Loba, qui avait eu un jeu discret, s’est lancé pour finir la tête près du poteau droit.

Le but a remonté le moral des Rayados et en quelques minutes ils ont fait le saut périlleux. Dans un coup franc, Aké Loba a sauvé le ballon avec sa poitrine pour le renvoyer dans les filets et sceller le 2-1.