En inaugurant la réunion plénière des députés fédéraux de Morena et de ses alliés du PT, du PSE et du PVEM, le coordinateur moréniste, Mario Delgado, a assuré que son parti et l’alliance 4T « ne diviseront aucune position ».

En marge de l’agenda législatif de son parti et du président Andrés Manuel López Obrador – qui sera débattu à partir du 1er septembre, et au milieu du différend sur la direction nationale de Morena et la présidence du conseil d’administration de la Chambre Députés, Delgado a déclaré « rien ne va nous diviser, aucune position, car nous séparons très bien le travail législatif du travail partisan ».

«Je ne pense pas que ce soit le sens du message du secrétaire de l’intérieur – qui leur a demandé de resserrer les rangs autour du président. C’est l’année dernière, c’est la clôture et il y a aussi beaucoup de pressions. Le cycle électoral s’échauffe et là la fermeture des rangs se fait autour du projet du Président, c’est autour du projet de la quatrième transformation », a-t-il insisté.

Devant la secrétaire à l’Intérieur, Olga Sánchez Cordero, et avant de recevoir les responsables du SEP, du Bien-être, de l’IMSS et de l’ISSSTE, Delgado a expliqué que «rien n’est écrit, il faut être patient et je dirais à tout le monde que ce qui se passe dans la vie partisane n’a pas à faire de bruit, à générer de l’incertitude au sein de la Chambre ».

«L’alliance législative que nous avons avec le PT, avec le PSE et avec le Parti vert est plus forte et plus solide que jamais. Nous agissons à la hauteur et aucune charge ne va nous diviser, comme ils le veulent à l’extérieur, rien ne va nous diviser », a-t-il assuré.

Il a également annoncé que parmi les partis des 4T, ils commenceraient à travailler dans un groupe de travail – en coordination avec le Sénat – pour promouvoir la collecte de signatures pour demander l’enquête sur les poursuites des anciens présidents, comme suggéré par López Obrador.

Sur le différend du PT contre le PRI pour la présidence de la Chambre des députés, Delgado a commenté «il y a beaucoup de scénarios, placez vos paris!», Et n’a pas exclu que le PT préside la chambre basse.

