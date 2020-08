MOSCOU: Le maire de Moscou a invité mercredi les habitants à participer aux essais d’un vaccin contre le coronavirus que la Russie a approuvé pour une utilisation plus tôt ce mois-ci, dans ce que les responsables ont décrit comme une avancée comparable au lancement par l’Union soviétique du premier satellite du monde en 1957.

Le premier vaccin au monde contre le coronavirus à recevoir le feu vert du gouvernement a provoqué un malaise parmi les experts médicaux internationaux, qui ont qualifié l’approbation accélérée de la Russie et le fait de ne pas partager les données étayant les allégations d’efficacité du vaccin comme une violation majeure du protocole scientifique.

Les scientifiques du monde entier disent que tout vaccin largement utilisé doit d’abord être testé dans des essais avancés impliquant des dizaines de milliers de personnes pour prouver qu’il est sûr et efficace avant d’être homologué.

Dans son invitation aux habitants de la capitale russe, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a semblé annoncer que ce type de vastes études serait lancé prochainement. Il a déclaré que la « recherche post-enregistrement » durera six mois et impliquera 40000 personnes.

Sobianine a encouragé les habitants de Moscou à s’inscrire, arguant que le vaccin était basé sur des recherches antérieures de longue date et s’est avéré sûr.

« Nous étions tous impatients de voir la création d’un vaccin, et maintenant nous l’avons », a déclaré Sobyanin. « Désormais, les habitants de Moscou ont une chance unique de devenir les principaux participants à la recherche clinique qui aidera à vaincre le coronavirus. »

Le Fonds d’investissement direct russe qui a financé le vaccin a déclaré qu’il faciliterait des essais similaires dans cinq autres pays, qu’il n’a pas nommés.

« L’essai clinique post-enregistrement permettra un certificat d’enregistrement permanent et l’élargissement du cercle des receveurs potentiels de vaccins, y compris les 60 ans et plus », a déclaré le fonds dans un communiqué.

Des scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré la semaine dernière que bien qu’ils aient entamé des discussions avec la Russie sur son vaccin, ils n’avaient pas encore reçu de données détaillées à ce sujet.

En annonçant l’approbation du vaccin le 11 août, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’une de ses deux filles adultes en avait déjà été vaccinée. Il a déclaré que le vaccin avait subi les tests nécessaires et qu’il avait démontré qu’il offrait une immunité durable contre le coronavirus, bien que les autorités russes n’aient offert aucune preuve pour étayer les allégations de sécurité ou d’efficacité.

Les experts préviennent que l’utilisation d’un vaccin non testé qui n’a pas encore prouvé son innocuité ou son efficacité pourrait en fin de compte saper la réponse à la pandémie et susciter une plus grande méfiance parmi les gens quant à savoir s’ils doivent ou non être vaccinés.

Mercredi, la Russie avait signalé un total de plus de 970 000 cas de virus confirmés et 16 683 décès. Les responsables russes ont déclaré que le vaccin serait initialement mis à la disposition des groupes à haut risque, y compris le personnel médical et les enseignants, avant qu’il ne soit largement utilisé.

Le vaccin développé par l’Institut Gamaleya à Moscou avec l’aide du ministère russe de la Défense utilise un virus différent – l’adénovirus commun causant le rhume – qui a été modifié pour porter les gènes de la protéine « spike » qui recouvre le coronavirus, comme un façon d’amorcer le corps à reconnaître si une véritable infection au COVID-19 survient.

C’est une technologie similaire à celle des vaccins développés par CanSino Biologics en Chine et l’Université britannique d’Oxford et AstraZeneca _ mais contrairement à ces entreprises, les scientifiques russes n’ont publié aucune information scientifique sur les performances du vaccin dans les tests sur les animaux ou dans les études humaines à un stade précoce.

Poutine a déclaré que l’une de ses filles avait reçu deux doses et avait eu des effets secondaires mineurs tels qu’une légère fièvre, et qu’elle « se sentait bien et avait un nombre élevé d’anticorps ».

Cependant, de nombreux experts internationaux sont restés sceptiques car les plans expérimentaux n’ont jusqu’à présent été testés que sur quelques dizaines de personnes et aucune preuve scientifique publiée ne corrobore les affirmations officielles de son efficacité.

Le ministère russe de la Santé a déclaré que le vaccin devrait fournir une immunité contre le coronavirus pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, citant son expérience avec des vaccins fabriqués avec une technologie similaire.

Devenir le premier pays au monde à approuver un vaccin était une question de prestige national pour le Kremlin alors qu’il tente d’affirmer l’image de la Russie en tant que puissance mondiale. Poutine a salué à plusieurs reprises la réponse efficace de la Russie à l’épidémie dans des discours télévisés à la nation, tandis que certains des hauts responsables de Moscou – y compris le Premier ministre du pays et le propre porte-parole de Poutine – ont été infectés.

Le mois dernier, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont accusé la Russie d’utiliser des pirates pour voler des recherches sur des vaccins dans des laboratoires occidentaux. La Russie a nié toute implication.

Plusieurs vaccins, y compris ceux développés par Oxford et les National Institutes of Health des États-Unis, font actuellement l’objet de tests avancés et espèrent avoir des résultats plus tard cette année.