Tottenham et Everton n’ont été séparés que par le but de Dominic Calvert-Lewin à la 55e minute au stade de Tottenham, mais le match, qui s’est terminé 1-0 pour les visiteurs, a suggéré qu’il y avait un plus grand fossé dans leurs recherches respectives d’identité et d’amélioration, et que devrait déranger le manager de la maison Jose Mourinho.

La nouvelle campagne de Premier League a commencé avec ces deux grands clubs traditionnels dans l’espoir que le culte de leur manager hautement décoré puisse les amener au niveau suivant. Les antécédents de Mourinho en matière de distribution de trophées donnent l’espoir que les Spurs auront enfin de l’argenterie à montrer pendant des années de progrès sur et hors du terrain, tandis que le pedigree de Carlo Ancelotti offre à Everton une chance d’utiliser le poids financier du propriétaire Farhad Moshiri pour combler l’écart avec l’élite.

Tottenham fonctionne avec de plus grandes attentes, compte tenu de ses réalisations au cours des dernières saisons, mais les débats de dimanche suggèrent que Mourinho risque de prendre du retard sur Ancelotti pour résoudre les problèmes spécifiques qui ont retenu les deux clubs.

Pendant trop longtemps, le milieu de terrain central d’Everton a manqué de créativité et de résilience. Ancelotti a cherché à résoudre ce problème de façon catégorique en signant Allan, Abdoulaye Doucoure et James Rodriquez; tous les trois ont commencé ici et ont rapidement établi le contrôle d’une manière distinctement différente d’Everton. Après tout, ils n’avaient pas battu une équipe établie parmi les six premiers en 40 matches et n’avaient pas gagné à Tottenham depuis 12 ans.

Les deux disques indésirables ont disparu et ce n’était pas le résultat d’un smash-and-grab. Les Spurs sont rapidement devenus dépendants de la tentative de trouver Son Heung-Min lors de la contre-attaque et une fois qu’Everton a étouffé cette menace, l’équipe locale était à court d’idées.

Dele Alli a été étonnamment retiré à la mi-temps malgré un ou deux moments menaçants, notamment en lançant un tir féroce à la 33e minute que le gardien de but d’Everton Jordan Pickford a superbement bien fait pour se retourner.

Mourinho a confirmé après le match que le retrait d’Alli était une décision purement tactique et avec son remplaçant, Moussa Sissoko aligné sur la droite, Lucas Moura est passé au n ° 10. C’était en fait un aveu de leur patron que Tottenham jouait principalement pendant la pause.

Giovani Lo Celso est peut-être absent en raison d’un problème aux ischio-jambiers, mais le manque de clarté dans l’approche offensive a laissé entendre un problème plus profond que la simple absence d’un joueur. Les changements ultérieurs de Mourinho ont vu Steven Bergwijn remplacer Harry Winks et Tanguy Ndombele ne se donnant que 14 minutes pour injecter un peu de dynamisme, mais aucun de ses remplaçants n’a eu beaucoup d’impact.

Mark Ogden pense que James Rodriguez a fait preuve d’un grand contrôle et d’une grande vision alors qu’Everton l’emportait 1-0 à Tottenham.

Comparez cela avec l’incision offerte par Calvert-Lewin et Richarlison, qui aurait dû ouvrir le score après 16 minutes en s’emparant de la passe mal placée de Ben Davies pour contourner Hugo Lloris, pour faire un tir du pied gauche avec le but à sa merci de un angle certes serré. Dix minutes après la mi-temps, le partenaire de frappe de l’attaquant brésilien était plus clinique alors que Calvert-Lewin propulsait de la tête sur le coup franc gauche de Lucas Digne.

Pourtant, personne n’a plus impressionné l’équipe à l’extérieur que James. Bien que le joueur de 29 ans ait besoin de relancer sa carrière après avoir stagné au Real Madrid et en deux ans de prêt au Bayern Munich, l’international colombien possède encore assez de qualité pour faire de son déménagement à Everton un coup d’État majeur pour les Merseysiders.

Cela ne se serait certainement pas produit sans la présence d’Ancelotti dans la pirogue; malgré tous ses efforts au cours des dernières années, James a été directement impliqué dans 29 buts en 32 matches de championnat sous Ancelotti pendant leur temps ensemble au Real et au Bayern. Il a regardé un cran au-dessus de tout le monde ici, bien qu’il ait reçu l’introduction standard du football anglais dans deux premiers défis charnus.

Dérivant de la droite, James a régulièrement trouvé des poches d’espace dans des zones dangereuses et a menacé de se marquer, en particulier avec un tir du pied gauche huit minutes avant l’intervalle. Lorsqu’il a quitté le terrain dans les arrêts de jeu, il avait créé cinq occasions pour ses coéquipiers, la plupart par un débutant en Premier League depuis Alexis Sanchez pour Arsenal contre Crystal Palace il y a six ans.

James a encore un long chemin à parcourir pour restaurer sa réputation, mais c’était un meilleur début que beaucoup ne l’avaient prévu. Si cela continue, il s’attaquera à une défaillance clé qui a sapé les équipes d’Everton pendant des années. En revanche, le manque de réponse de Tottenham à la prise de retard a fait allusion aux problèmes de mentalité et de profondeur d’attaque, ce que cela a fait pour Mauricio Pochettino en tant que manager l’année dernière.

Mourinho, un peu typiquement, a trouvé une pléthore d’excuses, allant d’un test COVID-19 positif entravant la pré-saison à Harry Kane ne pouvant s’entraîner qu’une seule fois avec l’équipe en raison d’un devoir international avec l’Angleterre. Il y avait aussi une plainte que Digne avait été autorisé à avancer la position à partir de laquelle il a basculé sur son coup de pied décisif.

« Je n’aimais pas qu’autant d’arbitres sur le terrain, sur la ligne de touche et devant l’écran permettaient de tirer un coup franc cinq ou six mètres devant, ce qui crée un angle de croix totalement différent, pour attaquer le ballon. et mettre une ligne de zone défensive », a déclaré Mourinho. « Je peux me plaindre maintenant parce que je me plaignais avant le but avec les arbitres.

« Mais je n’aimais pas mon équipe. Je crois que jusqu’à leur but, le match était là. Nous n’étions pas, à mon avis, physiquement forts. L’équipe manque en ce moment – chez de nombreux joueurs – de condition physique et bien sûr à partir de ce but, ils étaient plus dangereux, ils avaient quelques très bonnes chances venant de la gauche et attaquant les espaces et ils étaient plus près de marquer le deuxième but. «

Mourinho a raison à certains égards et un match n’est guère le moment de tirer des conclusions définitives. Les Spurs souhaitent ajouter un autre attaquant et leur condition physique s’améliorera au fil du mois de septembre, en particulier avec le club confronté aux matchs de qualification de la Ligue Europa.

Mais la vérité est que ce match a vu les hommes de Mourinho recourir à jouer à la pause contre une équipe qu’ils ont terminé six places et 10 points au-dessus de la saison dernière. Le moment viendra bientôt de se demander si c’est vraiment ce que veut leur manager et si oui, si c’est vraiment la meilleure voie à suivre pour Tottenham.