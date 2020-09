L’Espagnol Garbiñe Muguruza voulait dédier sa première victoire à l’Open des États-Unis, contre les Japonais Nao Hibino par 6-4 et 6-4, à son compatriote Carla Suarez, qui a annoncé ce mardi un diagnostic de lymphome de Hodgkin.

09/01/2020

À 23:19

CEST

.

« Je sais qu’elle m’a regardé jouer au jeu, j’ai beaucoup pensé à elle et ils voulaient dédier cette victoire à mon partenaire d’expérience sur le circuit et à l’un de mes meilleurs amis« , m’a dit Garbiñe lors d’une conférence de presse après la réunion.

WTA n ° 16 a confirmé qu’elle savait que Suarez Elle souffre d’un cancer «depuis des jours» et a déclaré qu’ils parlaient tous les deux de «ce qu’elle ressent et de ce qui se passe». « C’est un choc pour tout le monde, pour moi surtout que quelqu’un de proche traverse ça, mais elle sait qu’elle peut compter sur moi pour tout », a-t-il souligné.

Suarez, âgé de 31 ans, a annoncé mardi qu’il souffrait d’un lymphome de Hodgkin, un cancer qui affecte le système lymphatiqueet qu’elle suivra une chimiothérapie pendant six mois. La Gran Canaria, située en 71e position du classement WTA et confrontée à sa dernière saison en tant que professionnelle, a publié un communiqué dans lequel elle expliquait sa situation.

« Je n’ai pas pu terminer mes entraînements de piste et mes routines de gym normalement depuis un certain temps. En m’exposant à l’intensité qu’exigent le sport et l’entraînement professionnel, mon corps réagit avec une indisposition générale. Je n’ai pas pu terminer les séances d’entraînement depuis juillet dernier », a déclaré Suárez dans une lettre rendue publique.

« Les résultats cliniques ont confirmé l’apparition d’un lymphome hodgkinien dans mon corps. L’équipe médicale me dit que jeLa détection est précoce, sa prolifération est curable et petite. La réaction sera immédiate », a souligné l’athlète.