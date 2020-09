Carla Suarez Elle traverse l’un des pires moments de sa vie et ses coéquipiers du circuit ont voulu la soutenir publiquement pour aider à garder l’esprit de la joueuse de tennis canarienne. Carla a annoncé ce mardi qu’elle souffre d’un cancer, en particulier le lymphome de Hodgkin, et les joueurs de tennis de la stature de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza ou Simona Halep Ils se sont tournés vers les Espagnols via les réseaux sociaux.

Quelques minutes après la vidéo publiée par Carla, dans laquelle elle annonçait la malheureuse nouvelle, des messages de soutien s’accumulaient sur Twitter. Peu à peu, ils arrivaient également dans le monde du tennis, mettant en avant ceux des grandes figures de la scène nationale et internationale. Novak Djokovic, numéro un du classement ATP, a envoyé des encouragements à Suárez dans ces moments difficiles. «Carla, tu es une combattante et je ne doute pas que tu t’en sortiras. Restez positif et vous reviendrez bientôt. Bonne chance », a écrit le serbe.

Raphael Nadal, grande référence du tennis national, il a également montré son soutien à Carla. «Beaucoup de force Carla dans ces moments difficiles de la vie. Sûrement, comme vous le dites positivement, la force que vous avez toujours eue et l’aide nécessaire que vous obtenez! Un gros bisou », a publié le Manacorense, absent de l’US Open, qui se tiendra à partir de cette semaine à New York.

Dans le circuit féminin, la nouvelle de Carla a pénétré profondément et a provoqué une multitude de réponses, parmi lesquelles celle de son partenaire se démarque Garbiñe Muguruza, qui, après avoir réussi son match de premier tour à Flushing Meadows, a parlé avec émotion de son amie. «Il est injuste que des choses aussi difficiles arrivent aux meilleures personnes.

Simona Halep, numéro deux du classement WTA, a également déploré la situation de Carla Suárez. «Je suis choqué et triste de lire cette nouvelle. Je pense à vous et je sais qu’une personne aussi forte et spéciale peut surmonter cela», A publié le joueur de tennis roumain, clairement touché par la nouvelle révélée par les Espagnols.