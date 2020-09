Le joueur de tennis russe Andrey Rubblev se dit satisfait de sa forme physique mais pas aussi confiant qu’il le souhaiterait en raison de la longue pause sur la tournée masculine avant son match de premier tour à l’US Open à New York. S’adressant à l’agence de presse russe TASS, Rublev déclare: «Je suis satisfait de ma forme physique.

Mais évidemment, en raison de la très longue pause, je ne suis plus aussi confiant qu’avant car il est difficile de trouver mon rythme de match. Mais c’est normal car j’ai besoin de m’en sortir; gagner un, deux ou trois matchs pour commencer à ressentir le rythme et le jeu. «

Andrey Rublev dit qu’il ne pense pas que tout reviendra à la normale d’ici 2021

Rublev, âgé de 22 ans, a perdu son premier match après la reprise du circuit à l’Open de l’Ouest et du Sud contre Dan Evans, mais se dit heureux de revenir jouer après tant de mois, d’autant plus qu’il pense que la pandémie ne se terminera peut-être pas de sitôt. .

«Il ne s’agit pas d’une peur, car je comprends simplement que la situation actuelle [with the coronavirus] sera là pendant longtemps et nous devrons jouer dans de telles conditions non seulement pendant cet US Open. Je pense que nous [tennis players] devra probablement jouer dans les mêmes conditions au début de l’année prochaine.

Je ne pense pas que tout redeviendra normal d’ici 2021, donc je ne vois pas quelle différence cela fera si [we] commencez à jouer dès maintenant ou dans quatre mois. Dans l’ensemble, j’en ai marre d’être inactif et j’ai envie de jouer. «

Le Russe, ancien champion junior de Roland-Garros, est actuellement classé n ° 14 mondial en carrière et a participé aux quarts de finale de l’US Open en 2017. Il a également atteint le quatrième tour de l’US Open l’année dernière et l’Open d’Australie en janvier de cette année.

Classé n ° 10 cette année, Andrey Rublev affronte le Français Jeremy Chardy, n ° 60 mondial, au premier tour de l’US Open mardi. Les joueurs sont à égalité de 1-1 en tête-à-tête en carrière, qui comprend une rencontre de premier tour à l’US Open 2018 que Chardy avait remporté en quatre sets.