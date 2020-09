Mexico.- La crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 et la concurrence croissante pour les offres de streaming a ouvert la porte à de nouvelles stratégies publicitaires de plateformes telles que Netflix.

La plate-forme de contenu en streaming vous permet de regarder certaines de ses séries et films originaux les plus emblématiques gratuitement et sans créer de compte.

Stranger Things ou Elite font partie des séries proposées dans ce package, ainsi que des films comme Bird Box, avec Sandra Bullock, qui à l’époque battait des records d’audience.

Vous pouvez également regarder The Two Popes, Love is Blind ou Boss in Diapers: Back to Business gratuitement sur Netflix.

Il est important de savoir que vous pouvez voir des longs métrages, mais dans le cas des séries, vous ne pouvez voir que le premier épisode.

Il peut être consulté à partir d’appareils Android mais pas d’entrées-sorties.

La sélection gratuite changera pour essayer un contenu différent.

C’est une stratégie marketing pour attirer de nouveaux utilisateurs potentiels sur sa plateforme, a déclaré Netflix au site Gadgets 360.

« Nous recherchons différentes promotions pour attirer de nouveaux membres et leur offrir une excellente expérience Netflix. »

Ce n’est pas la première fois que Netflix publie du contenu gratuit.

VOUS AVEZ VU: Netflix est qualifié de pédophile pour ce contenu

Voici quelques-unes des propositions de la liste gratuite de Netflix

Boîte à oiseaux (aveugle)

Film à suspense dans lequel Bullock incarne une femme qui entreprend la mission dangereuse de naviguer sur une rivière pour trouver refuge après que des « forces étranges » aient causé des suicides de masse dans le monde.

Mystère à bord

Avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. Après de nombreuses promesses, un flic new-yorkais (Adam Sandler) emmène sa femme (Jennifer Aniston) en vacances en Europe. Lors d’une rencontre fortuite, ils sont invités à une réunion de famille sur l’impressionnant yacht appartenant à Malcolm Quince, un milliardaire âgé. Quand quelqu’un l’assassine, ils deviennent les principaux suspects.

Les deux papes

« Les deux papes » qui met face à face Francisco avec Benoît XVI dans une rencontre imaginaire. met en vedette Jonathan Pryce dans le rôle du pape François et Anthony Hopkins dans le rôle de Benoît.

Élite

La série espagnole originale de Netflix traite des désaccords entre les élèves de Las Encinas, une école exclusive où les enfants de l’élite étudient.

npq

VISITEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX