La star du tennis australien John Millman a d’abord admis qu’il craignait de se rendre aux États-Unis au milieu de la pandémie de coronavirus. L’USTA organise à la fois le Cincinnati Masters et l’US Open à New York, dans une bulle, où les joueurs suivent des restrictions sanitaires strictes.

« La température à la maison autour du COVID est une température de prudence, d’appréhension et d’inquiétude massive. J’ai l’impression qu’en Australie, le gouvernement australien et le peuple ont pris cela très au sérieux dans l’ensemble de la nation », a déclaré Millman à Tennis Australia.

«Certes, au début, quand j’ai appris que nous allions jouer à l’US Open, surtout quand on voit tous les cas qu’ils ont ici, c’était quelque chose qui m’inquiétait et je pense que j’avais toutes les raisons d’être».

Millman a admis qu’il devait recommencer à gagner de l’argent

Lors de son premier match de la reprise de la saison, Millman est venu d’un set pour battre le Français Adrian Mannarino au premier tour. Millman a ensuite subi une défaite décevante au deuxième tour alors que John Isner le devançait 4-6 7-6 (3) 7-6 (5).

« C’est notre vie et comme tout Australien, nous devons recommencer à gagner notre vie. J’étais ravi de revenir », a déclaré Millman. « J’ai pesé le pour et le contre – évidemment et honnêtement, il y avait des inconvénients à jouer.

Mais l’excitation que je peux apprécier de faire ce que je fais depuis longtemps maintenant, c’est-à-dire jouer au tennis et concourir sur la plus grande scène, l’emporte sur les inconvénients L’ancien n ° 33 mondial Millman dit qu’il n’a aucun regret d’être venu à l’USTA bulle alors qu’il se sent en sécurité à l’intérieur.

« L’USTA a fait un travail fantastique », a déclaré Millman. «La vie dans la bulle est bonne. Nous sommes un peu loin de New York. Ils ont la sécurité partout et je pense que tous les joueurs l’adoptent. Ils ont créé une atmosphère vraiment agréable à l’hôtel.

Il y a des food trucks tous les soirs à l’hôtel, ce qui est génial. J’adore la diversité de cela. Je suis un grand fan de food truck à la maison et nous n’avons pas vraiment été en mesure de le faire depuis un certain temps, donc c’était génial.

Ils ont des zones de divertissement en plein air, des arcades, des salles de réveil. Je pense qu’ils ont fait du très bon travail et sont allés au-delà de leurs capacités pour créer un environnement où les joueurs se sentent à l’aise ».