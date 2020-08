SORRENTO (NA). Une carrière importante en tant que footballeur, avec un passé entre Serie A et B, puis ses premières expériences sur le banc de deuxième à Grassadonia à Pagani à la tête de l’équipe première, en passant par les équipes de jeunes de Salernitana et de la Juve Stabia. Luca Fusco à partir de cette année, il dirigera le Sorrento dans Série D, ci-dessous son analyse des deux premières semaines de travail de pré-saison.

MINA VAGANTE ET SUR LE FORMULAIRE …

«La négociation n’a pas été longue, le sérieux de l’entreprise et la présence du directeur Amodio m’ont tout de suite convaincu de dire oui. Je suis conscient du fait que ce banc peut représenter pour moi une étape de carrière importante. Cibles? Ne nous limitons pas, nous devons avoir la bonne humilité et prendre conscience des difficultés du championnat, mais avec l’abnégation et le sacrifice, nous pouvons bien faire. De plus, Diesse Amodio a été très bon sur le marché des transferts, il a confirmé l’épine dorsale de la saison dernière et a inséré les bonnes pièces, nous espérons être le canon lâche du tournoi une fois qu’il aura gagné le salut. Module? Je travaille principalement sur les caractéristiques des garçons, en fonction de ce que nous allons décider comment nous organiser sur le terrain, dans mes expériences passées je n’ai jamais eu un seul module de référence et je crois que le système de jeu est une conséquence du mélange entre détermination individuelle et caractéristiques « .

ROSE IMPORTANTE ET MESSAGE AUX FANS

« Marché? Je fais aveuglément confiance au club et au diesse, je suis sûr que les nouveaux venus donneront un gros coup de main, de plus les reconfirmés sont d’excellents joueurs. En général, je pense que l’équipe est compétitive, composée de vrais hommes et je pense que c’est un aspect fondamental pour pouvoir construire un vestiaire solide. Les autres clubs du Sud bougent, il y aura sûrement 4-5 équipes prêtes à se battre pour la victoire mais ne connaissant pas le groupe, je ne peux pas trop me déséquilibrer. Ventilateurs? Je ne veux faire aucune proclamation, mais je peux garantir que l’engagement ne manquera jamais, j’espère qu’ils seront à nos côtés comme ils l’ont fait ces dernières années où ils ont fait preuve d’une grande passion.