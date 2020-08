Parmi les sentiments qui ont prévalu lors des réunions à huis clos parmi les joueurs de la NBA au cours des trois derniers jours, il y en a au moins un qui est entièrement à raconter aux fans et aux observateurs en dehors de la bulle.

En dehors du statut de célébrité que les joueurs ont acquis, ce sont des gens avec de vraies émotions.

«Nous sommes tous blessés. Nous sommes tous fatigués de voir la même chose encore et encore et tout le monde s’attend juste à ce que nous soyons d’accord juste parce que nous sommes payés beaucoup d’argent », a déclaré vendredi le meneur de l’Oklahoma City Thunder Chris Paul à propos des émotions des joueurs dans la foulée. d’un autre tir de la police sur un homme noir. « Nous sommes humains, nous avons de vrais sentiments, et je suis heureux que nous ayons eu la chance d’entrer dans la salle pour parler les uns avec les autres et pas seulement de se croiser et de dire: » Bonne chance dans votre jeu aujourd’hui. « »

Les joueurs de la NBA ont décidé de ne pas jouer mercredi pour protester contre la fusillade policière de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin.

La WNBA a emboîté le pas et les équipes d’autres ligues, dont la MLB, la MLS et la LNH, ont également sauté des matchs en signe de protestation.

Lorsque les joueurs de la NBA se sont rencontrés, ils ont discuté de ce qu’ils et les dirigeants de l’équipe pourraient faire de plus pour lutter contre les maux sociaux du pays.

«Nous avons eu des conversations approfondies et nous avons tous vraiment eu l’occasion d’aborder beaucoup de choses. Les fusillades qui continuent à se produire créent beaucoup d’agitation, beaucoup d’agitation – pour nous d’avoir une ligue à prédominance afro-américaine, de voir nos frères noirs se faire tirer dessus et tuer », a déclaré Paul.

«Tout le monde s’attend à ce que nous allions jouer, je comprends», a poursuivi Paul. «Mais nous avions besoin de temps, nous tous, nous avions besoin de temps pour nous recentrer et comprendre que nous pouvons le faire. Nous sommes humains, à la fin de la journée. Souvent, les gens émettent beaucoup de jugements sur ce que nous devrions faire ou ce que nous ne devrions pas faire. «

Avec toutes les responsabilités des joueurs en tant que membres de la société mis en lumière, Paul a souligné le fait que leurs salaires et leur renommée ne les immunisent pas contre les émotions.

«Nous sommes humains, comme tout le monde. Nous ne faisons pas toujours tout correctement, mais je vais vous dire que pour moi, cela a été vraiment difficile », a déclaré Paul. «C’est vraiment difficile, juste pour le simple fait que lorsque des choses comme celles-ci se produisent, j’aime en parler à mes enfants. Vous savez, je suis loin de mes enfants, je ne peux pas leur expliquer pourquoi cette vidéo était diffusée partout sur Internet. J’ai un fils noir de 11 ans, un fils noir qui est témoin de ce genre de choses jour après jour. Nous essayons juste. »