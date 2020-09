Manchester United s’attend à une nouvelle offre pour Chris Smalling de l’AS Roma, selon le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Le joueur de 30 ans a connu une saison fantastique dans la capitale italienne et est devenu un favori des fans du club. Bien qu’il soit prêteur, il a même reçu le brassard de capitaine par son coéquipier Edin Dzeko à une occasion.

La Roma voulait désespérément rendre l’accord permanent à temps pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, mais n’a pas été en mesure d’offrir plus de 13 millions d’euros (12 millions de livres sterling), United ne souhaitant pas accepter moins de 20 millions d’euros (18 millions de livres sterling) plus les bonus.

Après l’échec des pourparlers, Smalling est retourné à Old Trafford mais a clairement indiqué que c’était contre son gré. Son compte Twitter le décrit toujours comme un « footballeur de l’AS Roma et de l’Angleterre » et ses photos de profil et de couverture le montrent respectivement avec son maillot Roma et un foulard Roma.

Compte tenu de la précision de Romano en matière de transfert de nouvelles, le joueur peut enfin être en mesure de réaliser son souhait.

«Manchester United s’attend à recevoir prochainement une nouvelle offre de l’AS Roma pour vendre Chris Smalling sur un accord permanent.

« Le conseil d’administration de Man Utd travaille également à signer une nouvelle CB si une » bonne opportunité « se présente sur le marché les semaines à venir », a tweeté le journaliste hier soir.

Il semble probable maintenant qu’un accord sera conclu. Le côté de la Serie A a été repris par le milliardaire américain Dan Friedkin le mois dernier, ce qui les a mis sur une base financière plus solide.

La vente immente par Roma de l’attaquant Patrik Schick au Bayer Leverkusen pour un montant de 27 millions d’euros facilitera encore la transition.

En termes de ce que pourrait être l’offre, la Gazzetta dello Sport a affirmé la semaine dernière que les géants de la Serie A avaient proposé un autre prêt d’une saison de 3 millions d’euros avec achat obligatoire à la fin de l’année de 14 millions d’euros, portant le montant total de l’offre à 17 millions d’euros (15 millions de livres sterling). Donc, même s’ils ont sauté le pistolet, cela pourrait être la soumission qui est sur le point d’être soumise.

Avec United étant fortement lié à un déménagement pour Dayot Upamecano de Red Bull Leipzig cette semaine et Phil Jones et Marcos Rojo semblent susceptibles de passer à autre chose, tout semble être en place pour une refonte défensive majeure à Old Trafford cet été.

