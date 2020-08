Novak Djokovic Il est le protagoniste du moment, tant sur le terrain qu’en dehors. Le joueur de tennis serbe a conquis son 35e titre Masters 1000 à l’intérieur de la bulle new-yorkaise, mais probablement le sujet du jour est le spin-off dont il veut faire partie au sein de l’ATP. Avec Vasek Pospisil, Novak a l’intention de créer un nouveau syndicat cela représente mieux les joueurs, et le Serbe a expliqué en détail dans une conférence de presse quelles sont ses intentions, en précisant que, pour lui, il peut coexister avec l’ATP.

– Comment il a réussi à se concentrer pour la finale malgré les problèmes physiques: «Il y a eu de nombreux problèmes en dehors de la piste dans lesquels j’ai été directement ou indirectement impliqué. Cela n’a pas été facile du tout, surtout au cours des trois ou quatre derniers jours. Cela a été un défi mental et émotionnel assez élevé de pouvoir concourir au plus haut niveau. Mon physiothérapeute Il a fait un excellent travail après avoir joué trois heures contre Bautista hier, ainsi que Clay, le physio ATP. J’étais un peu lent au début, mais je pense que j’ai bien joué compte tenu de la forme dans laquelle Milos est. Il a battu de grands joueurs cette semaine et il est Très difficile à lui soustraire, il faut être frais mentalement, et je dois dire que ça m’a coûté, j’ai accepté les circonstances et j’ai eu la chance de remporter le titre.

– Détails sur votre nouvelle association de joueurs: « Je fais partie du Conseil depuis plusieurs années et j’apprécie beaucoup cette expérience. Le groupe d’acteurs avec lequel je suis actuellement est probablement le meilleur de ces dernières années. La communication est bien meilleure, même s’il est clair qu’il y a des choses à propos de ce système et cette structure qui est très compliquée C’est un écosystème très complexe.

Concernant l’association des joueurs, je dirai tout d’abord que ce n’est pas une idée nouvelle, cela ne vient pas de rien. Cela a été un projet de nombreux acteurs et de nombreuses générations, par exemple à l’époque Andy Roddick Il était l’un des principaux supporters et l’une des voix les plus fortes des joueurs. Nous sommes l’un des rares sports au monde à ne pas avoir d’organisation de joueurs, composée uniquement de joueurs. Nous en débattons depuis des décennies.

Je ne vais donc pas m’asseoir ici et vous dire que c’est mon idée, ou celle de Vasek. Je pense vraiment que c’est la bonne étape, car cela unifie les joueurs. Cela nous permet d’avoir une plateforme, une association dans laquelle nous pouvons mieux exprimer nos opinions. J’ai lu dans la lettre des autres membres du Conseil qu’ils estiment que l’ATP ne peut pas coexister avec cette nouvelle association. Avec tout le respect du monde, je ne suis pas d’accord.

D’un point de vue juridique, nous sommes sûrs à 100% que nous pouvons former cette association. Ce n’est pas un syndicat, c’est un association de joueurs. Nous n’allons pas promouvoir les boycotts ou former des circuits parallèles. J’ai vu beaucoup de spéculations parce que c’est un gros problème, mais je répète que ce n’est pas une idée nouvelle. Cette génération a simplement la chance de faire le dernier pas, j’espère. Nous rencontrons les joueurs aujourd’hui et notre objectif est de voir qu’il y a un soutien de la part des joueurs.

Nous n’avons pas un nombre minimum de joueurs qui vont signer. Nous nous concentrons sur le top-500 en simple et dans le top 200 des doubles, et nous espérons pouvoir réunir la plupart de ces joueurs. Nous savons que cela ne se produira probablement pas aujourd’hui, mais nous vous donnerons du temps. Vous devez commencer quelque part. Je vois dans les médias que cela ne sera que positif pour les joueurs, et je ne suis pas d’accord. Cela va être bon pour notre sport, cela s’est avéré être un pas en avant dans d’autres sports.

J’adorerais avoir Roger et Rafa, c’est clair. J’adorerais avoir tout le monde. Mais je le comprends. Je comprends qu’il y a des opinions différentes, qui pensent que ce n’est pas le moment. Je pense que c’est le moment. Il est toujours temps, tu sais. C’est comme avoir un bébé. Soit il n’est jamais temps, soit il l’est toujours. C’est quelque chose qui cuisine depuis plus de 20 ans. Nous n’avons pas encore de réponses à toutes les questions, nous ne savons pas encore qui représentera les joueurs, même si nous avons une idée générale de ce que sera l’association. Nous aurons nos administrateurs juridiques et des réunions annuelles.

En ce moment, nous essayons d’avoir une idée du nombre de joueurs qui souhaitent rejoindre cette initiative. Commençons par là.

– Qu’est-ce que cela signifierait pour lui de terminer une grande tournée américaine après les problèmes de l’année dernière: « L’année dernière, malheureusement, j’ai eu des problèmes de blessure à l’épaule gauche. C’est arrivé au pire moment possible, quand je commençais à concourir à l’US Open. Je n’ai pas eu le temps d’être à 100% et d’aller plus loin, même si rien Garantie à 100% que j’aurais pu battre Stan, un joueur phénoménal. J’adore jouer à New York, je ne suis pas le seul à penser que c’est le terrain le plus dynamique, énergique et explosif. Je me sens chanceux d’avoir été témoin de cela tout au long de ma carrière.

Il est rare de voir autant de sièges vides. Les circonstances sont inhabituelles, mais il faut l’accepter et jouer avec. Il y a aussi avantage, comme ne pas ressentir autant de pression lorsque vous avez une balle de break contre ou lors de la fermeture d’un match. Avoir le suites Sur le court central cela nous aide aussi, nous y passons du temps avec notre équipe et cela nous permet de nous détendre avant le match. Jusqu’à présent, au cours de ces deux semaines, l’USTA et l’ATP ont fait du très bon travail, en se concentrant sur le fait que nous soyons dans un environnement sûr.

– Attentes à moyen terme concernant la nouvelle Association: «La première chose que je peux vous dire, c’est que si nous pouvons officialiser tout cela, c’est que l’ATP et cette association peuvent coexister. Ils devraient, en fait. Seul le temps nous dira jusqu’où nous allons. L’ATP permet aux joueurs de se battre pour leurs droits, avec eux. Nous avons, pour ainsi dire, cette capacité de décision d’un point de vue exécutif. Au Conseil d’administration de l’ATP, il y a des conflits d’intérêts avec les représentants des tournois. De nombreuses décisions nécessitent une majorité de voix.

Ce que nous voulons, clairement et simplement, c’est que les joueurs aient leur propre organisation et une association qui nous appartient à 100%, dans laquelle nous pouvons débattre de questions telles que nos droits, notre avenir. Nous essaierons de travailler avec l’ATP et les autres organismes gouvernementaux. Au début, nous n’aurons pas de pouvoir exécutif, et le fait que cela change ou non dépendra du fait que nous pouvons obtenir le plus de soutien des joueurs.

Nous voulons représenter les joueurs, surtout ceux qui ne font pas partie du top 100. Nous avons eu plusieurs groupes de 200 joueurs, avant COVID et pendant COVID. Nous avons envoyé des lettres à l’ATP montrant notre mécontentement sur certaines choses. Les joueurs veulent plus de pouvoir, une plus grande voix, car ils savent qu’ils ne l’ont pas pour le moment. «