Daryl Dike a marqué deux fois en seconde période, les deuxième et troisième buts de l’attaquant recrue en deux matches, menant Orlando City à une victoire de 3-1 contre le Nashville SC mercredi soir à Orlando.

Le match était le seul match de la Major League Soccer joué dans la nuit après que la ligue et les joueurs aient reporté les cinq autres matchs prévus à la suite de joueurs d’autres ligues comme la NBA, la MLB et la WNBA s’unissant pour protester pour les droits civils et humains.

Le match s’est déroulé devant plusieurs centaines de supporters pratiquant la distanciation sociale lors du premier match au stade Exploria en 180 jours.

Dike a marqué à la 52e minute sur une passe de Mauricio Pereyra sur une évasion, donnant à son équipe une avance de 2-1. Chris Mueller a fourni le premier ballon à Pereyra après que Mueller ait marqué un but de son côté pour Orlando City (3-2-2, 11 points).

Dike a obtenu son deuxième but lorsqu’il s’est précipité dans la surface quelques instants après s’être enroulé autour de la tête pour frapper dans un rebond à la 71e minute. Dike a commencé à célébrer avec une promenade de momie en référence à son front bandé.

Les joueurs d’Orlando City célèbrent après avoir marqué un but contre Nashville en Major League Soccer. Images USA Today

Nashville a chuté à 1-4-1 et est resté sur quatre points au classement. Le club d’expansion a eu du mal au début de sa première saison en MLS.

Ils ont cependant pris un bon départ mercredi. Dave Romney a marqué un coup franc à la 15e minute, se mettant en position de rediriger le coup franc de Hany Mukhtar avec sa tête. C’était le troisième but de Nashville de la saison pour mettre l’équipe 1-0.

Orlando City a riposté à la 21e minute. Joao Moutinho a simulé et dribblé autour d’un défenseur sur le flanc près du but, et son centre a rencontré la tête de Mueller alors que Mueller plongeait en avant, glissant le ballon dans le filet pour l’attacher à 1.

Les cinq buts de Mueller mènent Orlando City cette saison.

Les deux équipes ont eu plusieurs autres chances de marquer des buts dans une première mi-temps pleine d’action.

Dike a donné une brève frayeur à son équipe au début de la seconde mi-temps lorsqu’il a glissé maladroitement après un tacle agressif, mais a évité la douleur et est resté dans le match.