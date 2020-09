15 h 10 HE

Lorsque l’Orlando Pride prendra finalement le terrain ce week-end pour le premier match de l’équipe en près d’un an, ils le feront sans l’attaquant vedette et la nouvelle signature de Tottenham Alex Morgan. Mais ce n’est pas une absence que l’entraîneur d’Orlando Marc Skinner s’attend à s’attarder en 2021.

Skinner a déclaré mercredi qu’il prévoyait que Morgan reviendrait de son contrat en Angleterre à temps pour rejoindre la Pride au printemps prochain pour la pré-saison avant la saison 2021 de la NWSL.

« C’est presque un moyen pour nous de voir et d’expérimenter avec des joueurs que nous ne connaissons pas tellement », a déclaré Skinner à propos de la chute sans Morgan. « Et puis nous accueillerons Alex pour la pré-saison la saison prochaine, dans le but de jouer pour nous la saison suivante.

« Nous sommes satisfaits de la décision – nous aimerions avoir Alex dans notre équipe, bien sûr. Tout le monde le ferait. Mais nous sommes heureux que cela donnera à Orlando un avantage à l’avenir. »

Tottenham a annoncé samedi avoir signé Morgan pour la saison 2020-21 sans préciser les termes du contrat. Plusieurs sources ont déclaré à ESPN que ce serait sa décision de prolonger son séjour à Londres jusqu’à la seconde moitié de la saison FA WSL qui se poursuivra début mai.

Bien que la NWSL n’ait pas encore annoncé son calendrier 2021, la pré-saison pour ses équipes commencera probablement début mars.

Face à une année où elles ont pu offrir à leurs joueurs quelques matchs aux États-Unis, les équipes de la NWSL ont prêté des dizaines de joueurs à des équipes à l’étranger. La fierté, qui n’a pas pu jouer à la NWSL Challenge Cup de l’été en raison de protocoles de recherche des contacts liés à des tests de coronavirus positifs, a plus d’une douzaine de joueurs à l’étranger, dont Alanna Kennedy et Shelina Zadorsky en prêt à Tottenham.

« Le [loan agreement] est-ce qu’ils reviennent prêts à partir pour la pré-saison, et ce ne sera pas différent pour Alex « , a déclaré Skinner. » Cela pourrait même être plus tôt que cela. Avec Alex, c’est un point central sur le moment où nous pouvons entrer, quand est le meilleur, et nous évaluerons tout cela pendant l’intersaison. Mais oui, je m’attends vraiment à ce qu’Alex fasse partie d’Orlando et qu’il fasse partie de ce que nous faisons au club. «

La différence dans le cas de Morgan par rapport à ses coéquipiers d’Orlando est qu’elle n’est pas en prêt et que l’équipe de la NWSL n’a aucun contrôle direct sur les termes de son accord avec Tottenham. La compensation de Morgan pour avoir joué dans la NWSL vient de US Soccer, pas d’Orlando. Comme avec Rose Lavelle et Sam Mewis à Manchester City et Tobin Heath et Christen Press à Manchester United, Morgan était libre de négocier ses propres conditions avec les Spurs.

Pourtant, Skinner semblait confiant que Morgan, qui n’a disputé que six matchs pour la Pride depuis la fin de 2018 en raison d’une combinaison de participation à la Coupe du monde, de blessures, de la naissance de sa fille et de la pandémie en cours, faisait toujours partie de l’avenir du club.

La gagnante du Silver Boot après avoir marqué six buts pour les États-Unis lors de la Coupe du monde féminine 2019, Morgan a marqué son dernier but dans la NWSL pour Orlando le 25 août 2018.

« C’était vraiment une décision de dernière minute, une enquête de Tottenham, en tout cas », a déclaré Skinner. « Je pense qu’ils avaient eu d’autres objectifs et cela s’est produit le dernier jour avant leur mercato. Cela avait plus de sens. J’ai eu une conversation avec Alex et une fois que nous avons eu cette conversation, il était très clair que c’était la bonne. direction pour elle pour obtenir plus de jeux. Et cela ne peut que nous profiter. «

Après avoir raté la Challenge Cup, Orlando ouvre samedi son programme de quatre matchs en Caroline du Nord avec une formation qui comprend toujours des stars bien connues comme Ashlyn Harris, Ali Krieger, Sydney Leroux et Marta.

« La seule chose que l’expérience COVID nous a donnée est la possibilité de tester cette résilience », a déclaré Skinner. « Sans hésiter, ces quatre matchs sont ce que les joueurs méritent. Pour leur engagement au cours d’une année très difficile, c’est leur récompense pour tout le travail acharné qu’ils ont accompli. »