Manchester City aimerait clairement amener Lionel Messi à l’Etihad dans le cadre de leur quête à court terme pour remporter la Ligue des champions au cours des trois ou quatre prochaines années.

Mais le club se tourne également vers l’Amérique du Sud dans sa planification à long terme. Ils ont récemment fait venir deux adolescents arrière droit offensifs – Yan Couto du Brésil et Kluiverth Aguilar du Pérou – et ils sont sur le point de faire venir un mini-Messi de 17 ans: Dario Sarmiento d’Estudiantes.

Marquer les jeunes comme « le nouveau Messi » n’est ni imaginatif ni cruel. Cela s’est avéré trop pour Juan Manuel Iturbe, qui est né en Argentine et a grandi au Paraguay, et a porté le fardeau pendant un certain temps. Aujourd’hui au Mexique, il a erré dans toute l’Europe sans être à la hauteur des attentes. Au Mexique se trouve également Sergio Diaz, un Paraguayen qui marquait les buts seniors à l’âge de 16 ans avant d’être repris par le Real Madrid. Il a eu des problèmes de blessures, et bien que le temps soit toujours de son côté – à 22 ans, il a cinq ans de moins qu’Iturbe – il ne sera clairement pas un phénomène.

La route entre la promesse et la réalité est longue et sinueuse, et pleine de nids-de-poule. Il y a des dangers évidents à aller trop loin à propos de Sarmiento, un joueur avec moins de 10 matchs seniors et aucun but à son actif.

D’un autre côté, son potentiel est époustouflant et les similitudes avec Messi frappantes. Un nom célèbre du jeu argentin semble certainement convaincu. Alejandro Sabella a eu une illustre carrière de joueur, avec des sorts avec Leeds et Sheffield United ainsi qu’avec Estudiantes, le club qu’il a entraîné pour triompher lors de la Copa Libertadores 2009. Il était également en charge de l’Argentine de Messi lorsqu’ils ont atteint la finale de la Coupe du monde 2014.

Il est difficile d’ignorer les similitudes entre la cible de Man City, Dario Sarmiento, et un jeune Leo Messi. Gustavo Garello / Jam Media / .

Sarmiento a déclaré à ESPN Argentina que Sabella l’avait recherché, s’était agenouillée et lui avait dit qu’il allait devenir une star. Sabella était excité par le pied gauche de Sarmiento, par son sang-froid et son équilibre, par la façon dont il peut sortir trois adversaires du jeu avec une rafale rapide, mais aussi par sa capacité à voir les passes autour de lui et à prendre des décisions calmes. Et bien qu’il ressemble au plus petit membre d’un groupe de garçons, il est plus fort sur le ballon qu’il n’y paraît.

Cela peut être cruel, mais ignorer ses similitudes avec un adolescent Messi, que Sarmiento a grandi en idolâtrant, ne serait pas humain.

Même si une offre importante vient de Man City, Sarmiento ne peut pas traverser l’Atlantique avant d’avoir 18 ans, ce qui signifie qu’il restera probablement à Estudiantes pendant une autre année. C’est une bonne nouvelle. Avant l’arrêt du coronavirus en mars, il était amené progressivement, sortant principalement du banc au second semestre, acquérant de l’expérience à une vitesse gérable.

Sarmiento est également en bonne compagnie, avec les anciens internationaux argentins Gabriel Milito pour un entraîneur, Javier Mascherano pour un coéquipier et Juan Sebastian Veron pour un président de club. Et peut-être qu’à l’avenir, il pourrait même avoir Messi comme coéquipier à Manchester City.