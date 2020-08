La star du tennis espagnol Pablo Carreno Busta a admis que l’Australien Alex de Minaur et lui ne s’attendaient pas à tout gagner ensemble au Masters de Cincinnati. Carreno Busta, 29 ans, et de Minaur, 21 ans, a fait ses débuts en couple au Masters de Cincinnati, qui s’est tenu cette année à New York, dans une bulle organisée par l’USTA.

Carreno Busta et de Minaur se sont imposés lors de la finale de Cincinnati, battant les stars britanniques du double Jamie Murray et Neal Skupski 6-2 7-5. Carreno Busta, classé n ° 25 en simple, a terminé sa campagne en simple au Masters de Cincinnati en s’inclinant face à Karen Khachanov au deuxième tour.

Pendant ce temps, l’étoile montante australienne de Minaur a été battue par l’Allemand Jan-Lennard Struff au premier tour. En route pour tout remporter à Cincinnati, Carreno Busta et de Minaur ont également battu Ivan Dodig et Filip Polasek, Hubert Hurkacz et John Isner, Wesley Koolhof et Nikola Mektic, ainsi que Steve Johnson et Austin Krajicek.

« Ce fut une bonne semaine pour nous », a déclaré Carreno Busta, par le site de l’ATP. « Nous avons perdu en simple et nous avons juste essayé de continuer à jouer des matchs. Il est important pour nous d’avoir du rythme, de prendre confiance et je pense le double, à cette occasion, était bon pour cela.

«Nous ne nous attendions pas à arriver à une finale et à gagner le tournoi, mais nous avons mieux joué les derniers matchs que les premiers».

De Minaur espère qu’il jouera désormais l’US Open avec confiance

De Minaur a été tiré au sort pour rencontrer Andrej Martin au premier tour de l’US Open, un match de premier tour extrêmement favorable pour l’Australien.

De Minaur espère que le double succès renforcera sa confiance alors qu’il espère avoir une campagne positive à l’US Open. « C’est une sensation formidable [to be back on the ATP Tour]. Je suis très heureux d’être de retour sur le terrain et j’espère que cette semaine en double pourra me donner un peu de confiance et d’élan pour la semaine prochaine », a déclaré de Minaur.

Murray et Skupski menaient 2-1 dans le premier set, avant que Carreno Busta et de Minaur ne réclament des pauses consécutives pour gagner cinq matchs de suite et remporter le premier match. Le match semblait être réglé pour un décideur, mais Murray et Skupski ont perdu une avance de 4-0 au deuxième set et n’ont même pas réussi à convertir l’un de leurs deux points de set dans le 10e match du set. Carreno Busta et de Minaur ont sauvé deux balles de break en servant pour le match du 12e match du deuxième set.