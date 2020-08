On ne sait pas encore quand Roger Federer reviendra sur le court. Bien entendu, le phénomène suisse ne concourra ni à l’US Open ni à Roland Garros 2020, également grâce à la double opération au genou droit à laquelle il a subi ces derniers mois.

Comme cela s’était déjà produit en 2016, le 20 fois champion du Grand Chelem a l’intention de ne revenir que lorsqu’il sera au top de sa forme, espérant peut-être répéter l’incroyable exploit de 2017. A l’occasion d’une publicité pour le Credit Suisse, le vétéran de Bâle, a considéré par beaucoup de plus grands jamais, il a admis qu’il recevait souvent des questions sur sa retraite du tennis.

En 2021, Federer a déjà ciblé Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont tous deux été perdus cette année en raison de l’urgence du coronavirus. Dans une récente interview, Severin Luthi a confié que Roger pourrait jouer un autre tournoi avant l’Open d’Australie.

Federer sur un état d’esprit positif

«Ce ne sont pas seulement mes compétences et ma technique sur le court qui sont importantes, c’est aussi l’état d’esprit, mon objectif et les gens avec lesquels je me suis entouré, tous jouent un rôle dans mon succès», a déclaré Roger Federer.

«Tout a commencé très tôt à l’âge de 11 ans, j’ai décidé de me lancer dans le tennis. J’en ai fait mon objectif à 14 ans. Si je pouvais revenir en arrière et dire à mon jeune moi, alors que toute la solitude et l’isolement en valaient la peine. Mais je pense aussi que la situation m’a donné l’envie de réussir, parfois les premiers pas dans une nouvelle direction sont inconfortables et avoir la confiance nécessaire pour le faire est quelque chose qui est si important pour le succès, ce n’est pas toujours le succès, bien que vous fassiez face en chemin. des hauts et des bas ».

Dit Federer. «Vous devez avoir la capacité d’être à l’aise avec l’échec et d’en tirer des leçons. 2001 a été ça pour moi et cela m’a fait me demander si j’avais raté ma chance de revenir deux ans plus tard et de gagner mon premier Grand Chelem à Wimbledon m’a vraiment montré à quel point un état d’esprit positif était important », a-t-il ajouté.

Aucun autre joueur de tennis masculin n’a remporté 20 titres majeurs en simple à l’ère ouverte, et il a participé à 31 finales majeures, dont 10 consécutives. Il occupe la première place mondiale au classement ATP depuis plus longtemps que tout autre joueur masculin.

Il a été classé n ° 1 à l’âge de 36 ans et a remporté un record de huit titres à Wimbledon. Il a remporté cinq titres consécutifs à l’US Open, ce qui est le plus grand de l’ère ouverte.