Houston et Oklahoma City seront à pleine puissance lors du sixième match de lundi, avec l’attaquant des Rockets P.J. Tucker et le gardien du Thunder Dennis Schroder évitant chacun une suspension après une bagarre du cinquième match.

Les deux joueurs ont été condamnés à une amende de 25 000 $ par la NBA pour l’incident.

Alors que Schroder tentait de naviguer autour d’un écran Tucker au troisième quart, il a établi un contact sous la ceinture avec la région de l’aine de Tucker. Tucker, naturellement enragé par l’acte, a crié à Schroder et lui a donné un léger coup de tête à l’arrière de la tête. Les deux ont été éjectés.

Schroder a déclaré que son contact n’était pas intentionnel, bien que Tucker ait déclaré dimanche à l’entraînement de Houston qu’il n’avait pas acheté cette explication. Il a également déclaré que Schroder ne l’avait pas contacté pour discuter de l’incident, ce qui pourrait créer quelques moments tendus sur le terrain lors du sixième match.

La décision de la NBA d’infliger une amende de 25 000 $ à Schroder semble montrer que la ligue n’a pas non plus acheté son explication d’absence d’intention.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee a été suspendu pour un match de «classement» plus tôt ce mois-ci pour un coup de tête, mais cela semblait être beaucoup plus flagrant que le contact de Tucker samedi. Dans sa déclaration de dimanche, la NBA a déclaré que l’incident «ne répondait pas à la norme pour un coup de tête».

Schroder est le deuxième buteur d’Oklahoma City en séries éliminatoires, avec une moyenne de 19,4 points et 3,6 passes en 31,0 minutes par match. Tucker, quant à lui, est l’un des défenseurs et des leaders chevronnés les plus fiables de Houston. Il a une moyenne de 9,2 points et 6,8 rebonds en 33,6 minutes par match.

Le match 6 entre les Rockets et le Thunder débute à 20h00. Central lundi, avec une émission nationale sur TNT et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. Avec une victoire, Houston accède au deuxième tour pour affronter les Lakers de Los Angeles. S’ils perdent, un 7e match décisif aura lieu mercredi soir.