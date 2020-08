Le pilote mexicain Pato O’Ward a remporté le titre de recrue de l’année au 104e Indianapolis 500 après avoir été la recrue la mieux classée de la compétition, terminant sixième.

Avec cela, il devient le troisième Mexicain à obtenir ce titre, derrière Josele Garza (1981) et Bernardo Jourdain (1989) sur la majestueuse étape de l’Indianapolis Motor Speedway dans sa configuration ovale de 4023 km (2,5 miles).

Après avoir débuté à la quinzième place et grimper des positions, avec sa sixième place dans la compétition, Patricio O’Ward a surpassé Adrián Fernández dans les résultats à Indy, puisque la meilleure position obtenue par Fernández était une septième en 2004, ce que personne n’avait pu aller mieux.

Avec cela, O’Ward devient le Mexicain avec la meilleure position finale des 104 ans d’histoire de cette course, à sa première apparition.

Après avoir terminé la course, Pato O’Ward a déclaré: « Nous avons terminé la course en sixième, après avoir pris le départ en 15ème position et nous sommes heureux. L’équipe a fait un super boulot dans les stands, nous avons grimpé de nombreuses positions, mais la vérité est que nous n’avons pas apporté cela. extra pour donner le combat à la Honda.

Les Honda étaient très fortes, mais nous avons de bonnes informations pour notre retour l’année prochaine. Nous avons une autre course le week-end suivant. Nous devons donc être satisfaits de ce que nous avons fait aujourd’hui. Nous devons juste tout analyser et revenir plus fort dans ce qui vient. Nous sommes troisièmes du championnat, nous devons donc être satisfaits de ce résultat. Je vous envoie un gros câlin et je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et pour avoir regardé la course », a déclaré le jeune pilote.

Le Mexicain occupe désormais la troisième position du championnat avec 218 points. Le leader provisoire de l’IndyCar est Scott Dixon avec 335 unités. Ce week-end suit l’action de la catégorie américaine, cette fois à l’ovale World Wide Technology Raceway à Madison, Illinois.